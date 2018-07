El Asisa Alhaurín es de LF-2 y el Marbella sigue en EBA

El Asisa Alhaurín de la Torre disputará la próxima Liga Femenina 2. El conjunto malagueño había presentado los avales necesarios y ayer la Federación Española de Baloncesto confirmó su participación tras un brillante ascenso desde la Primera Nacional. De hecho, el equipo alhaurino ya tiene puestas algunas piedras del próximo proyecto. Se aseguraron la continuidad del técnico Francis Trujillo y de la capitana Lorena Liñán. Continúan las negociaciones para formar una plantilla competitiva .

El Unicaja Femenino volverá a disputar la Primera Nacional tras no dar el paso para optar a una plaza en LF-2, donde se produjeron algunas renuncias. En Los Guindos quieren dar pasos firmes en la sección y prefieren que el salto sea merecido en la pista. En la temporada pasada se quedaron a un partido y en la siguiente lo volverán a intentar con un equipo reforzado.

El CB Marbella jugará EBA después de que no haya prosperado su invitación a la LEB Plata, una vez el conjunto malagueño entregó tarde el aval a la Federación, que no aceptó esa garantía de pago entregado. En ese cuarto escalón del baloncesto nacional también estarán el Unicaja, el Novaschool, el Benahavís y el CB Coín. No aparece en las listas publicadas el Medacbasket, revelación del curso anterior, que decidió no formalizar la inscripción ante la falta de apoyos económicos.