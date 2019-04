Más información Servera no debutó, pero sí lo hizo Augusto Lima

Hace casi 10 años que Augusto Lima debutó con la camiseta del Unicaja. Fue de la mano de Aíto García Reneses, en un duelo en Manresa. Tras ser campeón de España junior por dos veces con generaciones con Rafa Freire Luz, Pepe Pozas, Tuty Sabonis, Ernesto Díaz (hermano de Alberto), Miguel Lorenzo o David Guardia, dio el salto al primer equipo y jugó 109 partidos oficiales. No se acabó consolidando y desde entonces emprendió una carrera itinerante, aunque alguna vez ha podido regresar a Málaga.

Granada, Murcia, Real Madrid, Zalgiris, Besiktas, Xinjiang Flying Tigers chino, otra vez Murcia, Cedevita y, desde diciembre, Burgos. Antes de venir este domingo al Martín Carpena, Augusto Lima tenía un recuerdo para el club. "Si juego como profesional es gracias a ellos que me abrieron el camino y yo sólo lo he seguido. Sin el Unicaja de Málaga no estaría aquí. Fue el cambio más grande de mi carrera, me ayudaron mucho en la adaptación", rememora en una entrevista en Efe, al tiempo que recuerda a su ex compañero Álex Abrines.

"Fue todo muy rápido hasta que debuté con Aíto García Reneses. Fue el pilar de donde empezó todo, aunque fue un año malo desde el punto de vista deportivo", proseguía Lima que indica que le gustaría que hubiera más jugadores de la cantera. "Ahora solo tienen a Alberto Díaz. Tener gente de la casa es importante porque conoce la filosofía del club, va a por todas y siente de corazón".

Centrándose en el encuentro del próximo domingo, Lima espera que se repita el resultado de la primera vuelta en la que el San Pablo. "Tenemos que hacer un partido muy serio pues es un equipo muy duro" afirma Lima, que conoce bien el Carpena: "Vienen de perder y no quieren hacerlo mal ante su afición". Lima ha ido mejorando sus prestaciones y promedia 7.6 puntos y 5.8 rebotes en 18 minutos por encuentro con el cuadro burgalés.