El compromiso de Augusto Lima: está jugando con una costilla rota

El arranque de temporada de Augusto Lima no dice mucho desde el punto de vista numérico. Promedia 3.8 puntos (18% en tiros libres, su lacra, y 47% en tiros de campo), 4.8 rebotes, 2.4 asistencias y 1.1 robo para 7.6 de valoración. Pero está siendo un jugador absolutamente capital en la construcción de la identidad de equipo que quiere Ibon Navarro. Defensivamente es un ancla, sube el nivel, protege el aro y sus 2x1 cuando ayuda en el exterior son a veces letales. Su marcaje, por ejemplo, a Marc Gasol en Girona fue soberbio. En ataque, sin ser una amenaza clara ante el aro rival y con ese problema de los libres, crea espacios repartiendo en el poste alto, manejando bien su cuerpo, pasando la bola. Y es incisivo en el rebote de ataque (el equipo promedia casi 11, recordando tiempos pasados mejores).

Lima es uno de los líderes en el vestuario, por personalidad extrovertida, que siempre la tuvo, pero también ya por madurez y ascendencia. El brasileño ya no es el chaval que se marchó de Málaga una década atrás. Está pendiente de los jóvenes de la cantera que suben a entrenar, pero también ya es una voz autorizada. Técnicos de la casa que lo conocen de años atrás destacan esa transformación. En sus inicios en el primer equipo se le llegó a colocar como cuatro para que lanzara, metió alguna canasta exterior decisiva para los dos Campeonatos de España junior que se ganaron con él de protagonista. Ahora es otro jugador, un cinco claro.

Y en su presencia en Zona Verde de 101TV Ibon Navarro desveló algunos detalles que hablan de la implicación del brasileño, que firmó por una temporada con el club malagueño, sin opción de prolongación automática, en un año clave en su carrera tras comprar su libertad en Murcia. "Tiene un hábito de dos años en Murcia, ha sido el pívot con más asistencias de la ACB pero también ha perdido la profundidad para culminar continuaciones. Trabajamos mucho con él", decía Navarro, que explicaba que el brasileño, que no ha sido convocado por su selección para esta ventana, "tiene una costilla rota y por eso no puede levantar el brazo para acabar bien, no puede hacer mates... A ver si ahora en estos días se le puede recuperar bien. Cada vez que levanta el brazo tiene dolor, le cuesta respirar". Un detalle del compromiso del brasileño para ayudar al equipo. Con dolores y con dificultad está echando una mano grande a los compañeros.

"Lima es el pívot que fichamos cuando no fichamos a un pívot que ahora está jugando en la Euroliga [Kevarrius Hayes, en el Zalgiris]. Es nuestro cinco titular. Si queremos un equipo que defienda, sea agresivo, rebotee y corra, es Gus Lima nuestro pívot. Y encima cupo, y encima lo conozco. Y encima necesitaba tíos con esa personalidad que tiene. Él y alguno más con esa personalidad", elogiaba el técnico vasco la figura de Lima cuando era cuestionado sobre si faltaba un cinco para redondear la plantilla. Salía el nombre de Chinanu Onuaku, que hace unas horas dejó el Dinamo Sassari: "Onuaku no puede jugar en nuestro equipo, no defiende nada. Estaba en nuestra lista, pero no sé si no defiende porque no se lo piden, porque para jugar 30 minutos en Sassari igual no tiene que defender, igual es que quiere jugar 30 minutos y entonces no puede estar en el Unicaja... Dime otro, ¿Quién más? Tavares, claro que lo querría. ¿Milutinov? Y yo, pero es que juegan en la Euroliga".

Acerca de los problemas en los tiros libres del brasileño, sostiene Navarro que "Augusto Lima hace series de 18 o 19 de 20. Su problema no es mecánico. Él metía y tiraba de tres cuando más joven. Al final de los entrenamientos está con Carlos Cabezas allí y hace series, su mecánica es buena, pero varía en detalles en los partidos por la tensión", razonaba el técnico.

También habló sobre la figura de Will Thomas, que no está siendo muy protagonista en la rotación, pero al que elogió también por su actitud: "El mejor Will Thomas que vimos el año pasado en Mónaco fue a partir de noviembre. Es un jugador que tiene mucha experiencia, que tiene una edad, que le puede costar más que los demás, pero que en el día a día es espectacular. Es un jugador que no jugando es clave en muchas cosas. En la química del equipo, aunque no sea muy extrovertido. Hace falta un tío que trabaje como él cada día pese a no jugar mucho y a ser un jugador de ese prestigio. Eso lo hace", cerraba el técnico.