Augusto Lima retrata su proceso

Augusto Lima está de vuelta tras más de 11 meses fuera de las canchas. De momento, su participación es medida en cada partido, pero ha jugado tres en 10 días sin resentirse y sigue trabajando a buen nivel, incluso en los días libres, para alcanzar la forma lo antes posible y ayudar al Unicaja con una pieza más en la rotación. El brasileño estuvo en Radio Marca, donde repasó su situación.

"Ha sido la temporada más corta de mi vida, un mes y tres partidos en 2023, pero estoy intentando volver lo mejor posible. Estoy contento, bien, ya me he quitado esto de encima. Ahora, a ponerme en forma, que el equipo está muy en forma y tengo que alcanzar el nivel de ellos. Tener tantos años de carrera encima es bueno, no tuve problemas para volver. Pero obviamente ahora pasó todo eso y tengo que ponerme al nivel del equipo", decía Augusto Lima sobre cómo habían sido las sensaciones en el regreso".

"Es un año fuera es un año lleno de sentimientos, de todo", admite el pívot: "Llega un momento en el que no puedes correr al principio, tardas mucho, te pasan muchas cosas por la cabeza. En todo el trabajo con los fisios del club, me he sentido muy querido por los aficionados, nunca me sentí fuera del equipo aunque no jugara. Para mí fue muy importante, sigue siéndolo. Ya volví a jugar, pero el proceso para ser el Gus de antes no ha acabado, tarda un poco. Pero todo ha sumado y ha hecho que volviera antes. Mi regreso estaba previsto en enero y al final volví en diciembre. Tengo que darle las gracias al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron detrás, a los que nadie ve. El club me puso otro centro de entrenamiento para trabajar con más gente y hacer algo extra. Era lo que hace que cualquier deportista pueda volver de una lesión antes".

"Una de las cosas por las que volví era para ayudar a recuperar a la gente malagueña, ver el pabellón lleno, que la gente pudiera venir y disfrutar con nuestro baloncesto. Gracias a un gran entrenador como Ibon y a un equipo así se ha conseguido", recalca Lima sobre el proceso: "Todos van a una. Da igual que no tengamos un jugador que el equipo siempre funciona. Somos una piña y lo sacamos. Esperemos que siga así. Estamos haciendo récords de partidos ganados, pero no sirven de nada si no llegas a los momentos difíciles y damos la cara. Hay momentos en los que tienes que ganar sí o sí. Es un equipo de grandes jugadores. Espero que esa derrota que vendré no llegue en un momento en el que sea decisiva. Llegará un día que perderás. Cuanto más ganemos, por estadística está más cerca de la derrota".

"Después de mi salida de Murcia tenía que buscar un sitio como éste", recordaba tras su llegada a Málaga: "Tuve otras ofertas pero la ilusión que me daba Málaga era como cuando fui al UCAM Murcia o Burgos. Había amigos como Berni o Carlos, que han sufrido mucho con el club. El presidente también. Todos querían que volviera la ilusión de antes, pero se había perdido. La gente casi no venía al pabellón. Lo que estamos consiguiendo es algo impresionante, pero hay que trabajar cada día para que esto continúe igual. No hay que pensar que ya hemos hecho algo y se acabó. El factor Carpena se está demostrando. Todo vimos el partido contra el Barça, que las cosas funcionan, el pabellón volcado... Es algo que no se ve con frecuencia".

"Las personas grandes tienen que fallar", explicaba sobre el secreto de Ibon Navarro: "No tuvo suerte con Andorra en su último año, tuvo que salir pero sigue siendo el gran entrenador que era, llevó a Murcia a una Final Four con un pequeño presupuesto. El plan es el trabajo, nada en la vida viene sin trabajar. Cuanto más trabajas más suerte tienes. Es un loco del despacho. Con Alberto solemos llegar antes al pabellón y él está ya allí y su cuerpo técnico también. Todo va sumando y va viendo que todos tenemos ganas de trabajar y de ilusión por conseguir algo. Ese el plan".

Copa del Rey

"Hay muchísimas ganas, la ilusión del año pasado con la Final Four de la BCL no fue buena para nosotros. Pero esa cosita que se te queda ahí dentro hace que tengamos ganas de hacer un buen torneo y por qué no ganar un título. Pero obviamente queda mucho, hay que ir partido a partido. La Copa del Rey y la Final Four son los eventos más bonitos que hay en el baloncesto, pero también son los más difíciles. En la Copa no hay un rival, todos son difíciles. Todo el mundo sabe lo que pasa. Va a ser una Copa muy bonita, después de volver de una lesión, espero estar en forma y va a ser especial. Espero poder ganar los partidos y un título, pero es hablar por hablar. Es un partido y darlo todo".

Retos de 2024

"Los retos son seguir siendo la persona que soy, una persona de vestuario, seguir cuidando de mis compañeros. Seguir mejorando los tiros libres, que he vuelto a jugar y ya he fallado, no me puedo permitir fallar tantos tras tantos años jugando. Espero volver al Gus de antes en cuanto pueda. Y tener salud. Después de una lesión tan grande creo que es lo más importante"