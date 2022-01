Axel Toupane, de campeón de la NBA a la zona baja de la Liga de Francia

Después de no encontrar un sitio fijo en la NBA tras haber sido campeón el año pasado con Milwaukee Bucks, el ex jugador del Unicaja Axel Toupane regresa a Francia para jugar en el París Basketball, donde milita otro ex cajista, Ryan Boatright, y el ex NBA y ex Fenerbahce Kyle O'Quinn. El equipo de la capital francesa marcha en la zona baja de la competición doméstica (5-9, puesto 15) y busca activarse con el fichaje del ex cajista (2.01 metros y 29 años), que militó en la temporada 2019/20 en el cuadro malagueño, siendo parte de la plantilla que alcanzó la final de la Copa del Rey, en cuya final se rompió el tendón de Aquiles.