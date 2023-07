BCL: El Hapoel Jerusalén, un coloso que crece

Coqueteó el Hapoel de Jerusalén con abandonar la BCL, optar por esa vía de la Eurocup, que sirviese de trampolín para llegar a la Euroliga. El seguir en la competición FIBA no ha evitado la llegada de capital al club hebreo, con un nuevo propietario, Matan Adelson, y que sitúa al Hapoel como el rival que más intimida por unos movimientos que denotan gran potencial. Derrick Williams, ex NBA y ya con un amplio bagaje en Euroliga, es la última firma del conjunto de Aleksandar Dzikic, renovado el imponente técnico serbio por tres temporadas más; afirmaba el balcánico durante la pasada Final Four que el Unicaja mantiene una estructura de Euroliga, quizá en un futuro ambos clubes vayan de la mano hacia ese destino.

Atado también Levi Randolph, de los grandes nombres propios de la pasada BCL, compartió parte del foco con TJ Shorts, el único jugador que pudo cuestionar el MVP para el base del Bonn; apunta que se irá con Tuomas Iisalo a París, otro proyecto carne de Euroliga más pronto que tarde. Randolph, de 30 años, promedió 15.5 puntos en la 22/23, MVP de abril en BCL y seleccionado en el mejor quinteto del curso, donde también apareció Darío Brizuela. Firmó hasta 2025. Khadeen Carrington, un torbellino durante la Final Four, es otra apuesta consolidada del Hapoel en un aumento de caché. Dos jugadores que tienen nivel para un gran mercado europeo, por ello costosos. Zach Hankins puede entrar de sobra en ese club, junto con Akil Mitchell, los dos mejores interiores de un curso donde la BCL dio un salto considerable. 12.5 puntos y 8.3 rebotes de media. Speedy Smith es otra pieza que continuará.

Y en materia de fichajes, además de Williams a falta de oficialidad, se une al proyecto irsaelí Yovel Zoosman, gran talento local, de 25 años, viene de ser un jugador protagonista en Alba Berlín. 6.8 puntos y 8.4 de valoración durante la pasada Euroliga en 21 minutos por partido. Chris Johnson es la bomba restante, otro jugador que es familiar de BCL, habitual en listas de mejores anotadores bajo los mandos del Hapoel Holon; ahora irá a Jerusalén, club se va agigantando a base de inversión, una tendencia, por desgracia, cada vez más habitual en el baloncesto europeo.

הוא חוזר לישראל, הוא בא להפועל. הגיע היום, יובל זוסמן הוא אדום! >>> https://t.co/vidG9vkosy pic.twitter.com/I3Gi1AXgTT — Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) July 9, 2023

En el grupo de la muerte en la BCL 23/24, junto con Galatasaray, otra gran potencia de la competición, y el PAOK de Salónica. Tuvo fortuna el Unicaja en la extracción de bolas, aparentemente plácido con Le Mans, Peristeri y Szombathely; todavía pronto para hablar de favoritos, pero sí se puede aseverar a estas alturas que los de Jerusalén estarán en esa terna, aún con mucho mercado por delante.