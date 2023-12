BCL: Levi Randolph, MVP de diciembre

Levi Randolph, una de las estrellas del Hapoel Jerusalén, fue nombrado MVP de diciembre de la BCL. Estructura que tiene todo para estar en Final Four y ser un rival directo del Unicaja por el título europeo, deseo especial en Los Guindos por lo ocurrido la pasada temporada. El escolta nacido en Alabama, de 31 años y 1.96 metros, promedió 21 puntos y 18.5 de valoración. Aspirante claro a MVP de esta edición, el único que pudo toser el pasado curso a TJ Shorts, ahora jugando Eurocup en París. El Hapoel acabó la primera fase con un balance de 5-1. Juega sus partidos en Belgrado, desde que estalló el conflicto de Israel y Gaza. Encuadrado en el grupo de 'Round of 16' junto a Lenovo Tenerife. Los otros dos adversarios serán los ganadores de los siguientes play in a disputarse al mejor de tres partidos: Rytas Vilnius-Peristeri, con ventaja de campo para los lituanos; y Pinar Karsiyaka-Rio Breogán, con factor cancha para los turcos.

🪣 Certified bucket-getter Levi Randolph caps off 2023 by claiming December MVP honors! #BaskeballCL pic.twitter.com/EfIQ13ck8h — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 30, 2023

López Nieto y el ganar un título en 2024

"Con que cayera un título, ya me daba por satisfecho. Tampoco renunciar a ninguna. La Copa del Rey tiene una maldición, pero hay una doble maldición. Hace mucho tiempo que no la gana el equipo que la organiza, y en Málaga hemos tenido la mala suerte de no ganar nada. No podemos obviar que a un partido se puede ganar, pero vuelvo a recalcar, para que la gente sea consciente, que el Madrid nos cuadruplica el presupuesto. Es el mejor equipo de Europa, así que es favorito para todos los títulos. A partir de ahí, intentaremos molestar. Y que al Barcelona no le den por muerto, porque tiene una gran plantilla y en cualquier momento puede reinventarse. El Baskonia es un equipo increíble, el Valencia o el Murcia. Hay que pelearlo. Nosotros somos un equipo solvente, con una identidad y estilo de juego que encanta a la gente y a todos. Peleamos mucho, pero ganar es muy difícil. Vamos a estar en la mesa. Sigo diciendo que nuestros objetivos eran estar en la Copa por derecho propio, en los play offs de ACB, que ya están muy encaminados, y en BCL tenemos un grupo complicado ahora. La obligación es llegar a los cuartos de final y tratar de estar en la Final Four. Vamos a trabajar. Si puede venir algún título, mejor, es lo que nos gustaría. Pero hay que ir trabajando para que se vayan acercando los hitos", explicaba el presidente.