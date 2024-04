BCL: El Peristeri también fuerza el tercero ante el Bonn

También se irá al tercer partido la serie entre Peristeri y Telekom Bonn, al igual que el cruce del Lenovo Tenerife con el Tofas Bursa. Gran victoria del equipo de Spanoulis (90-62), de menos a más en esta temporada, pese a algunos cambios de plantilla, y que llega lanzado a este tramo decisivo. Muy vistoso el conjunto heleno, liderado por un Joe Ragland que aspira a MVP de esta BCL. El veterano base, de 34 años, se marchó a los 21 puntos, 9 asistencias y 25 de valoración, uno de los mejores generadores de la competición y faro en este Peristeri, también familiar para el aficionado del Unicaja, con quien se enfrentó en la primera fase. La eliminatoria regresa por lo tanto a Bonn (próximo miércoles a las 20:00 horas). Un par de horas después, se terminará de resolver esa Final Four de Belgrado, donde ya esperan el UCAM Murcia y el Unicaja, los primeros en hacer los deberes.

Ha dado en la tecla Spanoulis con este Peristeri, que dejó dudas en esa primera fase, accediendo al Round of 16 vía play in, eliminando al Rytas. Se clasificó segundo en ese grupo de la muerte, con Lenovo Tenerife y Hapoel de Jerusalén, ganando en la última jornada a los canarios. Parece la eliminatoria más pareja de estos cuartos de final, ante un Bonn desdibujado en este segundo punto, pero es un equipo temible en Alemania. 89-78 fue el resultado del primer partido, que forma parte de una racha de siete victorias seguidas como local. Además de Ragland, notable el partido del canadiense Mitrou-Long, ex del Olympiakos (17 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración). Difícil encontrar en BCL un grupo de equipo con un baloncesto más rico en esta BCL que el Peristeri, que llama a la puerta de esa Final Four. Pero antes tendrá que ganar al campeón en Alemania. Difícil tarea.

🔙🇩🇪 Back to Germany! @peristeribc were in full control against the defending champions in Game 2, it's win-or-go-home time now in this #BasketballCL Quarter-Finals pairing! 🔥 #RoadtoBelgrade pic.twitter.com/MeEYiGRQFi