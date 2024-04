BCL: UCAM Murcia, Tenerife y Bonn se acercan a Belgrado

UCAM Murcia, Lenovo Tenerife y Telekom Bonn han dado un paso de gigante para estar en la Final Four de Belgrado, además del Unicaja. Todos los equipos con factor cancha obtuvieron el primer punto de los cuartos de final, reforzando esa ventaja y dos balas a partir de ahora para sellar esa clasificación. La más aplastante fue la de UCAM Murcia, que se cruzaría con el Unicaja en una hipotética semifinal en el Stark Arena. Contundente el equipo de Sito Alonso frente al Ludwigsburg (98-72), acumulando méritos en un año de baloncesto brillante en Murcia, que incluso entraba en las quinielas por acoger la Final Four pero no llegó a ser una opción real. 130 de valoración sumaron los murcianos, en una victoria coral, y donde el mejor fue Marko Todorovic (16 puntos y 21 de valoración) y Rodions Kurucs (18 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración). Algo de polémica con el horario, las 18:30 horas de un día laborable, pero igualmente resuelto por los pimentoneros, que podrían obtener el billete la próxima semana en Alemania (próximo martes a las 20:00 horas)

Tuvo que trabajar de más el Lenovo Tenerife con el Tofas Bursa, equipo turco talentoso y anárquico, ya lo sufrió el Unicaja por momentos en sus carnes; eliminatoria que podía barruntarse incómoda por las características del rival, dos jugadores importantes como Homesley, Winston o Wiley, pívot dominante en esta BCL. Pero lo terminaron sacando los de Vidorreta por 83-77 después de un gran último parcial (28-22). 31-35 se marchaba al descanso Tofas en el Santiago Martín, llevando la iniciativa en el tercer periodo, pero hubo mono de trabajo, eficaz en los aurinegros, que encuentran esa solidez a la hora de la verdad. Marcelinho Huertas, actualmente favorito a MVP de la BCL, volvió a hacer un partido descomunal: 30 puntos, 8 asistencias y 31 de valoración. Incomprensible este rendimiento del brasileño a sus 41 años, que estuvo acompañado de Shermadini, tándem eterno: 18 puntos y 5 rebotes del georgiano. Podrá cerrarlo Lenovo el próximo miércoles en Bursa (18:00 horas)

Cumplió el Telekom Bonn en la única serie si representación ACB. 89-78 frente al Peristeri de Spanoulis. De nuevo perfil bajo, pero será un equipo a tener en cuenta por el título, esa experiencia del año pasado, aunque la plantilla es radicalmente distinta, pero también existe ese proceso de ganar a nivel de club. Sobre el papel, es el play off más igualado. El alero Noah Kirkwood fue el mejor con 17 puntos y 22 de valoración, también los 19 de Sam Griesel. No hubo grandes sorpresas en esta primera jornada.