La BCL también ralentiza su ritmo

No hasta los límites de la Liga Endesa, con jornadas completas aplazadas, pero la Basketball Champions League también se ha visto afectada por el Covid y se han tenido que reprogramar partidos. En principio, hay aún un margen para que el Round of 16 comience los días 24, 25, y 26 de este mes, cuando el Unicaja debe arrancar en el Carpena la siguiente instancia. Las eliminatorias de play in están en curso. Cinco de las ocho pudieron comenzar la semana pasada, las otras tres no. Esta semana tampoco se pueden jugar otras eliminatorias distintas y dan comienzo las tres pendientes. Igokea-Oostende (1-0 y de la que saldrá un rival del Unicaja), Dijon-Riga, Burgos-Darussafaka, Strasbourg-PAOK y Hapoel Holon-Besiktas, con victorias locales salvo en el último duelo, se pusieron en marcha la semana pasada.

Para este miércoles están previstos los segundos partidos del Besiktas-Hapoel y PAOK-Strasbourg y entran en liza las tres eliminatorias pendientes (Hapoel Jerusalem-Prometey, de la que sale el otro rival cajista, Tenerife-Pinar Karsiyaka y Treviso-Lavrio) y para el martes siguiente hay previstos seis partidos más, segundos duelos, con la idea de cerrar los hipotéticos terceros, que se jugarían entre miércoles y jueves, para comenzar ya la semana siguiente el Round of 16.

Con su clasificación como primero de grupo, el Unicaja se evitó un momento complicado que ahora se hubiera agravado con el brote del Covid.