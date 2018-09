Baloncesto de verdad

Una espera de más de 100 días, un verano que se hace eterno para el seguidor al baloncesto de clubes, acaba esta noche en el Martín Carpena. Nuevo director, ocho actores conocidos y cuatro que se estrenan. En la cancha se intuye un cambio más profundo que lo que pudiera deducirse de las cifras. Es la era post Joan Plaza, que devolvió al club un nivel de estabilidad que se echó en falta desde 2010 a 2013. Como sucede siempre tras una marcha de un técnico que pautó toda la faceta deportiva de un club hay expectación e incertidumbre para saber hacia dónde se orienta la marcha.

El inicio es muy atractivo. Viene a Málaga el Valencia Básket. Partido destacado de #Vamos (se le prefirió a un duelo de Euroliga como el que ayer jugaron Barcelona y Gran Canaria), una rivalidad creciente y con visos de prolongarse en el tiempo. Aunque Juan Roig va estirando el cuello de los perseguidores del trío de cabeza. Se invierte más dinero y se proyecta un gran pabellón en Valencia. Hay una estructura de plantilla con una base nacional que se perpetúa y que confiere solidez. Pero también tienen sus lunares. "No me esperaba encontrar tan poca calidad en el Valencia en aspectos tan importantes en el baloncesto moderno como recuperación, diagnóstico de lesiones o nutrición", decía hace pocos días Txus Vidorreta, el anterior inquilino del banquillo taronja. Justo ayer, Luis Casimiro aseveraba que se había encontrado un Unicaja "muy mejorado, en pequeños detalles, a nivel de día a día, ha crecido muchísimo", respecto a su anterior etapa en Málaga.

39-46Balance histórico. El equipo taronja ha tomado la delantera en las últimas temporadas

Es Luis Casimiro el hombre elegido para una transición que no será sencilla. El comienzo es duro y hay costumbres arraigadas en la plantilla que el entrenador manchego intenta variar para construir su forma de jugar. La apuesta es un baloncesto rápido, partiendo de la defensa y el rebote para correr. Así en abstracto es algo que cualquier equipo puede tener como idea de partida. El asunto es llevarlo a cabo. Casimiro transmite fe y convicción en poderlo conseguir. Habla bien de su plantilla, del bloque existente y de los nuevos. Sin caer en triunfalismos, no va a lo fácil a la hora de decir objetivos. Pero todo hay que trasladarlo a la competición. No hay una idea certera del nivel competitivo que tiene a finales de septiembre el equipo. Desde ahí habrá que crecer.

Tiene una plantilla objetivamente peor que el año pasado el Unicaja, pero el contexto es distinto. Hay menos presupuesto y no persiste la exigencia brutal de la Euroliga. Sin desdeñar una Eurocup pujante que aumenta de nivel cada temporada. Y hay una ilusión con el nuevo entrenador, aires de cambio. Se ha perdido a un talento descomunal como Nedovic, que ha amasado mucho protagonismo ofensivo sobre todo en los últimos años. Hará falta un paso adelante coral, mejorar la circulación de balón y crear espacios para que los tiradores encuentren posiciones cómodas. En un baloncesto moderno en el que los exteriores asumen más protagonismo, hay expectación por ver el nivel de Brian Roberts y Jaime Fernández. El madrileño, con confianza tras una gran temporada en Andorra rubricada con protagonismo en la selección de las ventanas, ha gustado mucho en los entrenamientos, como el director de juego de Ohio, bastante involucrado. Igualmente ilusionan Wiltjer y Lessort, muñeca de calidad y poderío físico incontenible. El Valencia llega al Carpena con tres incorporaciones: el escolta Matt Thomas, procedente del Monbus Obradoiro; el pívot Mike Tobey, del Iberostar Tenerife y que estuvo en la agenda cajista; y el ala-pívot Louis Labeyrie, del Strasbourg IG, único debutante que presentan los valencianos en el campeonato.

Se reabre el telón de la competición, pues. La afición ha respondido en verano tras el adiós a la Euroliga, se ha mantenido fiel en un porcentaje muy alto. Y la novedad siempre estimula. En algún sector había cierto hartazgo con Joan Plaza y se esperaba un cambio de ciclo que ha llegado. Ha pasado mucho jugador de talento por Málaga en los últimos años y ahora hay algunas apuestas interesantes que, paradójicamente, se irían si lo hacen extraordinariamente bien porque es la dinámica del mercado. Luis Casimiro es un entrenador con más de 20 años de experiencia en la ACB. Seguramente no sea un perfil alto, pero en el deporte profesional se juzga lo que sucede sobre la pista. Y Casimiro ha toreado en plazas de todo tipo. Esta noche, retoma la faena que empezó hace seis años en el Carpena.