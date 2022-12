El Barça, reforzado en el maratón de la Euroliga antes de jugar con el Unicaja

En la batidora que es la Euroliga, más la ACB, el Barcelona salió limpio de la doble jornada de esta semana antes de enfrentarse al Unicaja. El equipo de Sarunas Jasikevicius consiguió una doble victoria en los partidos disputados ante el Mónaco y en casa ante el Panathinaikos. Ambos partidos competidos, pero sacados adelante. Ante los griegos, menos de 48 horas antes de jugar ante el equipo malagueño, dominó desde el cuarto inicial con holgura, pero los atenienses se metieron progresivamente y llegaron a colocarse a un punto en el último cuarto. Aguantó el tirón el Barça, con la conexión checa Vesely-Satoranski (41 de valoración entre los dos) al mando, para ganar 74-68.

El Barça comparte el liderato con Fenerbahce y Mónaco (10-4) en la Euroliga, mientras que en la ACB está con las mismas victorias que el Unicaja (8-3). Después de dos derrotas consecutivas ante Obradoiro (76-74) y Asvel (74-75), el equipo catalán sacó adelante no sin problemas el partido en Lugo (74-78) y enlazó estas victorias ante monegascos y griegos antes de llegar para medirse al Unicaja.

"Tenemos problemas para ser consistentes durante 40 minutos, pero con suerte llegaremos a ello", decía Jasikevicius tras la victoria ante el Panathinaikos. El nivel físico de los equipos de Euroliga es salvaje. Dos de las tres derrotas del Unicaja esta temporada llegaron ante Baskonia y Madrid. En Valencia se pudo ganar. Como sucede contra el Barcelona, tras una doble jornada de la máxima competición europea.

El equipo azulgrana está en un momento de la temporada en el que está introduciendo en la rotación a Nikola Mirotic, tras problemas físicos no menores. Es un jugador estructural y para ello hay que pagar un peaje, hay redistribución de roles. Dos derrotas seguidas suelen ser antesala de crisis en Can Barça, pero se entiende como parte del proceso. El hispano-montenegrino no ha perdido el tino ni el impacto en el juego, tampoco su capacidad para sacar faltas.

El fondo de plantilla es inmenso en el conjunto culé, hay rotaciones de jugadores de máximo nivel, en partido de ACB están entrando algunos canteranos y se intenta preservar a Higgins, reduciendo minutos de juego tras dos años fastidiados por su fascitis que le llevaron a pasar por el quirófano. Igual que en el Real Madrid hay más urgencias tras el cambio de entrenador y se dispara con frecuencia a Chus Mateo, seguramente de manera injusta, en Barcelona hay cierta tranquilidad cuando tiene una victoria más en Euroliga y una menos en ACB. La llegada de Jasikevicius supuso que el público volviera al Palau con más brío y esa estela continúa. Allí tendrá que horadar el Unicaja.