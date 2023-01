Barreiro no jugará en Limoges y viaja Saint-Supéry

Las pruebas realizadas a Jonathan Barreiro no han revelado rotura muscular, es la buena noticia para el alero gallego y el Unicaja. Pero sí confirman que existe una distensión, por lo que estará unos días ausente del trabajo con los compañeros en pista. Ibon Navarro no quiso confirmar completamente la ausencia en Limoges, pero no se le forzará porque puede dar paso a una lesión más importante. En función de su evolución se irá valorando antes de cada partido.

Así las cosas se desplaza a Francia Mario Saint-Supéry. El joven malagueño, que este domingo decidía el partido de Liga EBA en Almería con una canasta en los segundos finales, forma parte de la expedición. Y es que en la BCL es necesaria la presencia de cinco cupos para tener 11 o 12 jugadores en el acta. Para 10 o menos bastan cuatro. En el caso de que no viajara un jugador de formación más habría que hacer un descarte más, algo ilógico. Así que el joven rinconero irá sumando más experiencias. Si sale a jugar probablemente será una buena señal de cómo marcha el partido.

Hasta ahora las lesiones musculares han respetado bastante al Unicaja. Salvo la desgracia de Augusto Lima y algún problema puntual, alguna vez más por precaución que por problema real, se toca madera en el Carpena porque están respetando.