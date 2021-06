Barreiro: "Nos vemos pronto en el Carpena"

Aún no se sabe si Jonathan Barreiro será presentado esta semana con la camiseta del Unicaja. Aún no ha hablado públicamente el presidente interino, Sergio Corral, desde fuera nombrando presidente semanas atrás. Puede ser una buena ocasión, pero aún no está confirmado. Barreiro espera instrucciones desde La Coruña, donde pasa el verano. Ya pasó el reconocimiento médico y, como muy tarde, estará en Málaga para el 9 de agosto, fecha de inicio de la pretemporada.

A través de las redes, Barreiro ofrecía sus primeras palabras como jugador del Unicaja. "Muchas gracias. Nos vemos pronto en el Carpena, afición", respondía al mensaje en el que se anunciaba su fichaje por el Unicaja. Conoce al grueso de la plantilla, con la que ha coincidido en la selección, en absoluta o inferiores. Se integrará en un grupo con mucho jugador nacional. En una entrevista en este periódico hablaba año y medio atrás de su impresión sobre el Unicaja y Málaga.

"Este verano he decidido afrontar otros retos deportivos que me llevan lejos de esta maravillosa ciudad que es Zaragoza", decía antes para despedirse de la que durante cinco años fue su casa, de 2016 a 2021: "Quisiera daros las gracias por cómo me habéis acogido hace cinco años desde mi llegada al Casademont Zaragoza. Me habéis hecho sobrellevar mejor la distancia con mi familia y mi tierra y os lo he intentado devolver con trabajo y sin negociar mi esfuerzo en la pista. Los ánimos y el cariño que en todo momento me habéis dado, han sido fundamentales para crecer como jugador, disfrutar dentro y fuera de la pista, pero sobre todo, para llevarme conmigo, por siempre, un sentimiento de agradecimiento que nunca olvidaré y que nunca podré devolver lo suficiente a través de estas palabras. Al casademont zaragoza, a todas las personas que forman el club, la marea roja, patrocinadores, compañeros y amigos que tengo en zaragoza. Muchas gracias y suerte para el futuro".