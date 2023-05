Basketball Champions League: crecimiento lejos de su tope

La celebración de la Basketball Champions League en Málaga, con más de 10.400 espectadores en la jornada final, dejó claro que la competición marcha para arriba. Desde el punto de vista deportivo hubo cuatro partidos disputadísimos, con siete puntos, la final, como mayor margen. 5, 2 y 1 fueron los otros. Con un notable nivel de baloncesto. El aficionado al deporte pudo paladear grandes partidos. Tanteos más bajos de los que se generan durante la temporada regular, síntoma de la tensión y de que los brazos se encogen. El porcentaje de los triples del Unicaja (no llegó al 25% entre los dos partidos) definió lo que ocurrió.

Pero también se vieron otras propuestas interesantes, algo de underground a la que la BCL da visibilidad. Fue una decepción para los clubes de ACB, pero seguramente para el baloncesto europeo fuera buena esa final entre Hapoel y Bonn, con dos estilos de baloncesto diferentes y de países donde el baloncesto es religión en un caso y en otro donde es un deporte en auge. No hay que olvidar que coincidían los dos finalistas de Copa ACB, el campeón de Copa de Israel y el campeón de la temporada regular en Alemania. El plan de la competición era la expansión a más países. Sin lugar a dudas, ha sido la mejor BCL de su corta historia.

Cuando en el verano de 2021 el Unicaja decidió cambiar de vía, dejar el universo Euroliga en el que había estado 20 años y emigrar a la BCL había un lógico prejuicio porque era asumir, de alguna forma, la decadencia del club. El paraguas de la FIBA es potente, pero aún no está optimizado. La organización de esta Final Four en Málaga ha salido adelante por la implicación absoluta del club de Los Guindos (se decidió dar un día de descanso a todos los empleados este lunes) en este proyecto con el respaldo económico de las instituciones. Menos de tres semanas para organizar el evento no es el periodo ideal. Que el centro neurálgico estuviera en Benalmádena no ayudó. Se ha creado ambiente en los días de competición por la masiva presencia de israelíes, que han dado mucho colorido en la ciudad, pero el evento no se ha promocionado como merecía. Patrick Comninos sostuvo que el ideal es una sede neutral fijada de antemano, pero a tenor de lo que se decidió de antemano no satisfizo plenamente lo de Bilbao. O las opciones planteadas no llenaron.

Hay runrún sobre la probable renuncia del Gran Canaria a la Euroliga para ir a la BCL y del intento de seducir al Joventut. No será antes de 2024/25 cuando se pueda producir la reunificación BCL-Eurocup que fortalecería a las dos competiciones. En principio, la FIBA sacó una competición para competir directamente con la Euroliga. Y ha crecido, pero no llega a ese nivel. El calendario y el formato de competición es atractivo en la BCL, en el sentido de que no hay prácticamente partidos inservibles y cada encuentro cuenta, además de que da tregua para que los equipos puedan centrarse también en sus ligas nacionales sin plantillas de 14 jugadores. El formato Eurocup abona muchos partidos sin mucha chicha, sí para desarrollar jugadores pero sin tanta competitividad. Con números en la mano sobre actuaciones en sus países, ha sido netamente mejor la BCL y la tendencia se encamina hacia ese lado.

Ha habido cosas positivas en este fin de semana. El Carpena ha lucido televisivamente como una instalación top con la iluminación colocada para la ocasión especial. Se han juntado cuatro aficiones en un lugar como Málaga y en una instalación como el Palacio, a la altura, con un ambiente poco visto por estas tierras. Pero también hay bastante mejora por delante para una competición que no deja de ser nueva, con sólo siete ediciones.