Basquet Girona - Unicaja: Con obligaciones (12:30)

Con balance negativo (1-2) tras dos derrotas ante equipos de Euroliga y una victoria ante un equipo de Eurocup, se puede decir que son resultados lógicos para el Unicaja. Ya se ve que Howard también hace destrozos importantes en la Euroliga como el que el nuevo jugador baskonista le infligió a los de Ibon Navarro, véase el de este viernes al Partizan de Obradovic. Y qué decir del Madrid, que perdió por primera vez ante el Barcelona pero tiene vidas después de muerto.

Viene el primer duelo en ACB ante un equipo de la teórica segunda mitad de la tabla. El Basquet Girona que dirige en el banquillo Aíto García Reneses y que preside, a la vez que juega, Marc Gasol aún no ganó en el regreso tras más de una década a la ACB con un club nuevo en la capital catalana más septentrional. Pero es un equipo con debutantes y jóvenes que debe crecer conforme transcurra la competición. Aíto es garantía de calidad. Málaga es el único lugar en su carrera del que no salió unánimemente elogiado, de hecho es el único club el Unicaja que le destituyó a mitad de temporada. Fue Juanma Rodríguez, director deportivo actual, quien apostó junto a Berdi Pérez por la contratación del madrileño una vez se puso fin al exitoso ciclo de Sergio Scariolo. Con ellos, Aíto jugó una final de Copa del Rey, no falló en las dos semifinales de la ACB y estuvo en el Top 16, pero la segunda ausencia consecutiva, ya con un nuevo equipo directivo, en la Copa precipitó su destitución. A sus 75 años ha seguido impartiendo magisterio. En Málaga hizo debutar, por ejemplo, a Augusto Lima con el primer equipo. Entonces no se le proyectaba como cinco puro, como es ahora.

Además de lo más obvio, bases con trayectoria larga como Josep Franch y un campeón del mundo, Quino Colom. La pujanza del argentino Máximo Fjellerup, el peligro del americano Taylor, apuestas balcánicas con Prkacin, Miletic y Bursac, el intento de recuperar a Garino, ahora la llegada de Oriola... Parece haber buenos ingredientes para pelear por la salvación tras el aterrizaje en la élite.

Advertía Aíto en la previa de la agresividad del Unicaja. La defensa es el punto de partida de todo lo positivo que le puede pasar al Unicaja esta temporada. Alcanzar el grado de motivación que hubo de un Carpena lleno y ante un Real Madrid debe ser el reto en cualquier pista. Fontajau no es una pista cómoda, la acústica mete ruido y la ilusión del recién llegado ayuda a combatir los malos momentos. La imagen en el debut ante el Real Madrid fue óptima pese a la derrota, pero las derrotas posteriores en Tenerife y Santiago de Compostela han hecho comprender que el salto de categoría es importante. El Unicaja se presenta con una semana más de trabajo para ensamblar piezas, con Brizuela recuperado tras un esguince y con ganas, pero también con obligaciones.