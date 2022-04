En directo, Baxi Manresa-Unicaja de la Basketball Champions League

El peligro del Baxi Manresa se llama Chima Moneke, el ala-pívot que en este último mes ha promediado 18 puntos, con 21 de 31 tiros de campo anotados. Le valió para estar en el quinteto de marzo.

Una hora para que comience el Baxi Manresa-Unicaja, primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League.

La previa

La derrota en Valencia bajado el suflé y ha devuelto al Unicaja a la realidad de su temporada 2021/22. Con cierta tranquilidad, aunque hay que rematar, porque la salvación en la ACB está encarrilada (vuelve a estar a la misma distancia el descenso que el play off, tres triunfos, con ocho partidos por jugar), la BCL aparece como la única opción de hacer la temporada mínimamente digna. Pero no será nada sencillo. Espera en el Nou Congost el Baxi Manresa (20:30 horas), en el primer encuentro de una serie al mejor de tres partidos que se prorrogará por dos o tres semanas. Son eliminatorias de digestión lenta. Enfrente está uno de los equipos más atractivos de España y Europa por su forma de jugar. Capacidad atlética, juego fresco, la bola bien compartida y un entrenador de culto, Pedro Martínez. También con un aviso de una derrota en Santiago este fin de semana. Allí donde hace dos semanas ganó el Unicaja con bastante solvencia, dominando de cabo a rabo.

Si hay esperanzas en que el Unicaja pueda competir o ganar al equipo catalán, con menos de un tercio del presupuesto cajista pero mucho mejor invertido, no es por el juego desplegado durante esta temporada ni por los resultados. El Baxi gana dos de cada tres partidos que juega esta temporada y el Unicaja no llega al 50% de triunfos, su peor porcentaje en los últimos 30 años y compitiendo en la tercera competición europea. El Unicaja intenta construir señas de identidad a las órdenes de Ibon Navarro. Se parte de concentración y esfuerzo máximos, pero ante el Valencia, sin hacer un partido horrible, se constató que el nivel dista aún de los mejores. ¿Puede cristalizar en el mes largo que queda de temporada? Aunque se haya mejorado, es un acto de fe, pero no hay que perderla. La manera en la que se puede imaginar un triunfo es haciendo partidos largos y que el rival pueda dudar al verse en una situación de favoritismo. Que esa frescura mental que exhibe el equipo del Bagés.

El Baxi Manresa, no hay que olvidarlo, tiene los mismos títulos nacionales que el Unicaja. En Europa es algo distinto, el pedigrí malagueño es mucho mayor, con dos trofeos y una larga presencia ininterrumpida de casi 30 años en competiciones europeas. Siempre puede haber un momento crítico en el, aunque sea una creencia cabalística, el escudo y la camiseta puedan pesar. A Pedro Martínez no le gustó el sorteo, según verbalizó. No es un rival cómodo el Unicaja, el equipo con mejor trayectoria histórica mirando por el retrovisor con cierta diferencia sobre el siguiente. Pero, en esencia, el deporte es presente. Y ahí hay varios mejores. Por ejemplo, el equipo catalán, con jugadores multiplicando su valor en el mercado. Thomasson, Francisco, Moneke, Bako, Valtonen, Dani Pérez, Sima... Todos son mejores jugadores que el verano pasado. Y en el Nou Congost en el que se ven escenas de otra época por el enloquecimiento de la afición sólo han ganado tres equipos los 19 que han jugado.

En un lustro huérfano de alegrías, desde el título de la Eurocup, apenas la final de Copa de 2020, la oportunidad de estar en una Final Four, aunque sea de la BCL, puede aliviar y también ayudar a validar el proyecto de Ibon Navarro. Parece que es el técnico que gusta, las sensaciones son buenas. Pero hacen falta resultados.