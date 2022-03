Bouteille tiene una pequeña rotura en el gemelo y no estará en Oostende

Axel Bouteille tiene una rotura de grado uno en el gemelo interno de su pierna izquierda. El francés no estará este miércoles en la pista del Oostende, partido de Champions League, y está prácticamente descartado para el duelo trascendental de la ACB ante el Obradoiro el próximo sábado. El periodo normal de recuperación de la pequeña rotura que tiene es de unos 15 días, igual sí podría llegar al duelo ante el Coosur Betis.

"Es un problema físico. No tuvo ningún percance en Rumanía pero entró después, no pudo entrenar en Málaga. Confiamos que pudiera estar en Las Palmas pero se encuentra peor. Es un jugador importante para nosotros. Queremos contar con él. No sabemos cuando estará. Tenemos que trabajar con lo que hay", decía Ibon Navarro tras la dura derrota canaria

Sin duda, una baja importante para el equipo malagueño que se une a la de larga duración de Jaime Fernández, con el que hasta abril no se cuenta. Con 11 puntos por partido (sólo superado por Brizuela) y 84% en libres, 55% en tiros de dos y 38% en libres, Bouteille es también el tercer jugador más valorado (11.1) tras Abromaitis y Jaime Fernández. Además, hay otros jugadores con problemas físicos, como Matt Mooney, que tiene problemas en un tobillo, aunque viajará a Bélgica. Igualmente, Alberto Díaz, Tim Abromaitis y Darío Brizuela también tienen molestias diversas, aunque apretarán los dientes.

El equipo volvió a trabajar este lunes tras regresar desde Las Palmas el domingo. Fue una sesión de trabajo intensa, antes de desplazarse este martes por la mañana rumbo a Bruselas. Desde allí, desplazamiento en bus a Oostende, donde se entrenará. En principio, no se desplaza ninguno de los jóvenes del filial y serán 11 los jugadores que tendrá a disposición Ibon Navarro para sacar adelante el partido ante los belgas que daría el factor cancha en cuartos de final.