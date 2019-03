La fórmula de Brian Roberts

Su lenguaje corporal, frialdad extrema, no emociona. Le ha faltado también algún tiro ganador, en Santiago o Berlín, para crecer en estima y aura vencedora. Pero sigue siendo valoradísimo por compañeros y técnicos, más aún de lo que dicen los números. Brian Roberts, MVP de la jornada 22 de la Liga Endesa con esos 28 puntos de valoración ante el Delteco GBC, deja reflexiones interesantes fuera de la pista. Antes de ir a Berlín relata que conoce bién cómo es el Mercedes Benz Arena y a la afición del Alba. Ha ganado y ha perdido allí en su etapa en el Brose Baskets Bamberg.

“Salimos con buena energía y tuvimos esa energía también en el tercer cuarto, en ese momento más complicado. Encontramos tiros liberados y tuve la oportunidad de destacar, pero no es algo que me preocupa”, explica Roberts sobre el partido ante el Delteco y su MVP: “Pensé mucho acerca del partido del viernes, cómo lo perdimos, le di muchas vuelta, pero llega un momento en que tienes que ponerlo al lado porque llega un partido de ACB. Es una situación un poco rara estar en medio de un play off y jugar un partido de otra competición. Además, ya he aprendido que cada partido en la ACB te exige siempre un buen nivel, no importa la posición del equipo rival. Cualquier es duro, lo demostró el Delteco”.

“Intento controlar mis emociones. Hasta que el partido no está acabado intento mantenerme tranquilo dentro de la excitación de un encuentro. Hay que mantenerse frío”, dice Roberts cuando se le pregunta por esa imagen impasible que transmite. También quita importancia a la acumulación de partidos: “No me sentí cansado, es un tramo exigente de partidos y viajes, pero lo que nos gusta es jugar. Somos profesionales y nos cuidamos para descansar después de cada partido. Ahora hay un partido más y ya pensamos en él”.

“Fue duro el viernes, perder en casa”, insiste Roberts pensando ya en el partido de mañana: “Ahora es el tercer encuentro. Jugué allí muchas veces en el O2 [así era el nombre anterior del Mercedes Benz] y es un gran pabellón. La gente anima mucho y seguro que irá más que la semana pasada. Los hinchas del Alba son apasionados. Será una atmósfera caliente, pero a mí me gustan los grandes partidos como éste. Estoy ya concentrado para hacer lo que el equipo necesita, para ayudarle a ganar. Va a ser duro pero tenemos una buena mentalidad colectiva”.

Admite Roberts que el equipo no se encuentra en su mejor momento, pero lo relativiza y entiende que es algo que acompaña a cualquier equipo a lo largo de una temporada. “Sí, es un momento en el que tenemos altibajos y puede haber alguna duda fuera. En el vestuario hablamos mucho y sabemos que hay que empujar, son rachas que pasamos cualquier equipo, hasta los mejores, en algún tramo de la temporada. Tenemos tipos experimentados, no sólo yo, que hablan y que intentan liderar a los demás compañeros. Hay mucho talento en el equipo, créeme, tenemos que seguir juntos. Ahora todos lo sabemos y tenemos”, recalca Roberts: “Será duro, somos dos equipos realmente buenos, que se conocen ya más tras 80 minutos, pero los chicos están preparados para los 40 minutos, confiamos”. Es la fórmula de Brian Roberts.