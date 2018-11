Redireccionando

Afortunadamente para el Unicaja, la clasificación para el Top 16 de la Eurocup está bastante encarrilada al final de la primera vuelta de la primera fase. Son tres victorias de ventaja con el quinto, primer que no avanza, con cinco jornadas por jugar. El balance es 4-1 y con ese número de victorias históricamente se pasa en un altísimo porcentaje de los casos. Con cinco, ya sería seguro. Eso intentará este miércoles el Unicaja ante el Rytas, equipo ante el que se perdió el primer partido de la temporada.

Sucede que la situación se está complicando en la posición de base. Alberto Díaz está fuera y aún le queda casi un mes para regresar. El equipo nota su falta en defensa, es evidente. Es el corazón del equipo y pesa su ausencia. Se complica el panorama con Brian Roberts. El base americano no entrenó este lunes en el regreso al tajo de la plantilla. La contusión costal que se produjo en Burgos le tiene bastante dolorido.

Continuidad El joven Pablo Sánchez se entrena con el equipo

La parte positiva es que las pruebas no han detectado ninguna fractura ni fisura en el base norteamericano. La negativa, es que está muy molesto y le duele hasta para respirar, le ha costado conciliar el sueño. Nemanja Nedovic tuvo un golpe similar hace un par de años y estuvo unos días renqueante. La evolución del dolor en las próximas horas determinará la participación o no de Roberts en el partido de este miércoles. La buena situación clasificatoria invita a no arriesgar, pero dependerá de cómo vaya tolerando el dolor el americano su disponibilidad.

En esta tesitura, ha vuelto a trabajar con el primer equipo Pablo Sánchez. El canterano de Los Guindos, que hace 10 días debutara con el primer equipo ante el Tecnyconta, Tras aquello, y ante una semana con dos viajes del equipo, se optó por que siguiera entrenando con el equipo de Liga EBA. También para no obstaculizar sus estudios. Los jugadores en edad junior siguen escolarizados y hay un trámite legal para pedir su ausencia en clase cuando el primer equipo le requiere o se producen viajes para campeonatos andaluces o españoles.

Casimiro observa talento en el joven de Linares y ha demostrado no vacilar a lo largo de su carrera cuando ha tenido que alinear a jóvenes, pero aún se encuentra en un estado de maduración, primera temporada de junior. El pasado sábado jugó en Marbella 21 minutos con el equipo de EBA. “Está bien por él pero me imagino que se habrá dado cuenta de lo difícil que es esto. Tiene 16 años y mucho que mejorar”, decía tras el técnico tras su debut ante el Tecnyconta.

Opciones Milosavljevic ha jugado como base puntualmente, lo hizo en el Alba

Hay otros jugadores en el plantel, casos de Milosavljevic o Salin, que pueden subir la pelota. El serbio jugó puntualmente ahí en el Alba Berlín cuando hubo una plaga de lesiones en el equipo. No obstante, todo dependerá de la evolución de Brian Roberts. El Unicaja ya descartó salir al mercado cuando se lesionó Alberto Díaz. Si las pruebas hubieran revelado algún problema serio de Roberts podría haber cambiado el panorama. De momento, el Unicaja está redireccionando.