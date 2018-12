El 'cabecilla' Brian Roberts

La figura de Brian Roberts ha generado algún debate dentro de la balsa de aceite que es el Unicaja Baloncesto en este comienzo de temporada. Cuando se pulsa la opinión de técnicos o compañeros sobre el base de Ohio se encuentra un ola de reconocimiento y valoración a su figura. “Un entrenador que peina canas y que ya no ejerce me envió un mensaje: ‘Qué bien se juega con un base como Roberts’, me decía”, expresaba días atrás Luis Casimiro, que ha defendido con vehemencia a Roberts siempre que ha asomado alguna pregunta por él. Dejó imagen grata desde que llegó a Málaga y se le sugirió que se saltara el entrenamiento si se sentía cansado por el jet lag y rehusó para ejercitarse por primera vez.

Roberts, el jugador más veterano de la plantilla, cumplirá este lunes 33 años. Su impacto rebasa los límites de la cancha. Ejerce de de pegamento en la plantilla, tiene mucha influencia (positiva) sobre los jóvenes y promueve las reuniones familiares fuera de la pista que, destacan los jugadores, han ayudado a crear una gran química que se refleja en la pista. Roberts fue el cabecilla de las fiestas de Halloween y del Día de Acción de Gracias en las que se reunieron los jugadores de la plantilla con sus familias para pasar un buen rato. No responde a un cliché habitual de jugador americano que, simplemente, entrena, juega y cobra.

El base eligió Málaga porque la consideraba un lugar ideal para continuar una carrera itinerante con su pareja y sus tres hijos, entre los cuatro y los 10 años. Y contagia su satisfacción. “Como persona es excelente, dentro y fuera de la pista. Siempre es colaborativo y es una de las claves para el buen rollo del equipo. Es una persona con mucha expriencia, ahí está su trayectoria. Intento aprender de él. El tiro tras bote que tiene es espectacular, me gustaría aprender eso y su capacidad para meter en momentos decisivos”, dice Alberto Díaz sobre él.

En la misma línea se expresa Kyle Wiltjer, que estuvo con él el año pasado en el Olympiacos. “Jugar con Brian Roberts hace las cosas más fáciles, es un buen amigo. Es nuestra segunda temporada juntos. Nos conocemos muy bien. Es un buen tipo fuera de la cancha y muy trabajador en ella”, sentencia el canadiense.