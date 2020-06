Brizuela: "Veo al equipo muy bien"

El Unicaja ya está instalado en la rutina de trabajo que le espera esta semanas en Valencia. El circuito entre el hotel y el pabellón de L'Alquería es el camino que siguen cada día los jugadores y técnicos, mentalizados para un final de temporada atípico pero que deja abierto el espacio para la sorpresa, como se encargan de reconocer todos los protagonistas.

Dentro de esta nueva normalidad, las comparecencias de prensa se realizan también a distancia, vía nuevas tecnologías. Y este sábado estrenó el turno de palabras Darío Brizuela. El jugador vasco espera ser protagonista en la fase final, aunque tiene unos problemas de tobillo que le tienen entre algodones.

"Es todo un poco extraño, la verdad. Venir a un hotel después de tanto tiempo en casa metidos, encontrarte con amigos y compañeros de otros equipos y no poder interactuar con ellos... Llevamos un día y pico y nos iremos haciendo a ello", explicaba el donostiarra, que se refería al debut ante el Tenerife: "Hay que acostumbrarse a trabajar estos días en pista intermedia y sin grada, empezar con buen pie es importante ante el Tenerife el próximo miércoles"

Acerca de su rol en el equipo con la baja de Jaime Fernández, Brizuela señalaba que "la baja de Jaime la hemos suplido con Mekel, que es un pedazo de jugador. Mi rol en el equipo será meter velocidad y ser vertical, no creo que cambie respecto a lo que hacía antes, cada uno tiene sus posibilidades en el equipo, no ha habido tiempo de meter roles nuevos. Se trata de intentar dar lo mejor de sí mismo. Las sensaciones son buenas, hasta el momento del parón, habíamos fichado a un par de jugadores, estábamos en un buen momento. Veo al equipo muy bien, las semanas que hemos podido entrenar hemos hechos un buen trabajo, la conexión con los nuevos está siendo buena".

Esos tres fichajes en las últimas semanas previas al parón (Simonovic, Bouteille y Mekel) se adaptaban justo cuando la competición se detenía por la pandemia. Brizuela considera que suben el nivel del plantel. "Mekel es un pedazo de jugador, muy buen base, nos va a ayudar en la posición de uno, a Josh y a mí nos costaba más hacerlo cuando Jaime ya estaba fuera. Se ha ganado la vida así, tiene una trayectoria que le respalda, haciendo jugar a los compañeros. A Bouteille ya lo conocemos de Bilbao, es un anotador de todas las maneras y Simonovic es un pedazo de jugador también, con mucha experiencia y que sabe jugar. Fichamos muy bien en su día y los tres están ya más que metidos. A lo mejor nos hemos beneficiado, dentro de que esto ha sido malo para todos, para meter a los tres nuevos en este parón. Yo mismo llegué cinco-seis meses antes también. Hemos tenido tiempo para entrenar, para meter jugadores en el sistema, podemos hacer buenas cosas", decía el exterior, que cree que el parón debe afectar en buena lógica a todos los equipos: "No te puedo decir, no estoy con los equipos que han perdido algunos jugadores con el tema del virus, todos lo hemos hecho de la mejor manera posible. Intuyo que va a cambiar algo, el nivel no va a ser igual después de tanto tiempo parados, pero todo el mundo quiere hacer lo mejor posible".

"Esta situación tiene muchas cosas malas, pero sí es verdad que este formato de competición atípico da oportunidades a todos. Que te juegue un pase a semifinales o final a un partido, sobre todo con un partido cada dos días, abre opciones. Desde el primer día que llegué al Unicaja dije que debíamos tener opciones para todo. No cambia mi perspectiva de lo que el Unicaja puede hacer en un torneo así", sentenciaba Darío Brizuela sobre las opciones del cuadro malagueño.