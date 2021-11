Brizuela: "La gente tiene muchas ganas de competir"

La selección española ya trabaja en Guadalajara preparando los partidos que deberá jugar el viernes en Macedonia y el lunes en Jaén ante Georgia en la primera ventana de encuentros para clasificarse para el Mundial de 2023, con sede en Filipinas, Japón e Indonesia. El Unicaja es el equipo con más jugadores (cuatro) en la lista y Darío Brizuela está llamado a ser uno de los líderes del equipo.

"Las sensaciones son buenas, como siempre. En los inicios la gente está con muchas ganas, Sergio nos da mucha información pero son cosas que ya hemos repetido en las Ventanas anteriores. Entrenamos bien, con ilusión y con muchas ganas de competir”, explicaba el escolta cajista: “Nunca es fácil jugar en estas condiciones de tener sólo tres días para preparar los partidos, además de nuevo los viajes, porque el año pasado fue en burbuja y fue más fácil en este sentido, pero la gente tiene muchas ganas de competir y hacer un buen papel, y creo que si estamos sólidos haremos las cosas bien”.“A los jóvenes les veo muy bien, con muchas ganas. Algunos de los que se han incorporado por primera vez ya no son tan jóvenes, pero estar con gente nueva con la que has competido en tu Liga y compartir con ellos cosas en pista está muy bien", decía sobre cómo se acomodan los 16 jugadores de Sergio Scariolo: "A los más jóvenes los veo entrenar duro, que escuchan, un poco nerviosos todavía pero hacer que se tranquilicen y disfruten de esto también es parte de nuestro trabajo. Ayer me acerqué a Jaime (Pradilla) para preguntarle cómo estaba porque le veía un poquito tenso, pero es un pedazo de jugador y a la que encadene un par de días más ya va a disfrutar. Son jugadores con mucho talento”.“Ya sabemos que los partidos fuera de casa nunca son fáciles, todos los partidos que he jugado fuera han sido muy duros, ninguno lo hemos ganado con facilidad. Y el partido en Jaén contra Georgia… ya sabemos qué jugadores tienen, con muchísimo talento y encima han pedido expresamente ir a esta ventana, así que van a venir con muchísimas ganas”, cerraba el vasco.