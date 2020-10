Brizuela: "Todos somos responsables, empezando por mí"

Darío Brizuela y Axel Bouteille hablaron para los medios del club antes de que el Unicaja tomara un chárter rumbo a Montenegro para jugar mañana ante el Mornar Bar en la segunda jornada de la Eurocup. El jugador vasco fue bastante autocrítico con él y con el equipo.

"El sábado ni el resultado ni el partido fue de nuestro gusto, pero tenemos otro partido mañana y el domingo otro. No hay tiempo para lamentarse, sí para trabajar y para ser mejores", decía Brizuela: "No tengo que vernos en situaciones como la que nos vimos para reaccionar no puede ser. Si aprendemos a hacer eso y a mantener todo el tiempo ya podremos ganar partidos. Sólo con el nivel defensivo que demos ya tendremos mucho ganado. En ataque tenemos gente de mucho talento que tiene puntos y no creo que el equipo sea egoísta. Empezando por detrás nos va a ir bien".

"En defensa todos somos responsables, empezando por mí, no lo diría si no me sintiera así, tenemos que apretar atrás más. En ataque tenemos talento de sobra, pero no sólo vamos a ganar con ataque. Si apretamos atrás y somos sólidos, tendremos mucho ganado", proseguía el escolta, que hablaba también de alguna característica del Mornar Bar: "Por lo poco que sé, en el exterior tienen gente habilidosa y anotadora, jugadores con pasado NBA, imagino que van a jugar físico, rápido y en casa, lo que ahora no sirve de mucho, pero siempre es complicado. Si estamos centrados en nosotros mismos, tendremos más oportunidades que si pensamos en ellos".

Axel Bouteille: "Tenemos que mejorar un poco en todo"

Mientras, Axel Bouteille daba su visión del partido de este martes: "Como equipo tenemos una nueva oportunidad para jugar en la Eurocup. En el equipo queremos ser mejores en este partido que contra Manresa. Tenemos que mejorar un poco de todo, la defensa, el ritmo en ataque. Son dos competiciones diferentes, pero son partidos importantes para llegar lejos en la Eurocup. Para nosotros es importante es concentrarnos en nosotros".