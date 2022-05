Broche de bronce para el Unicaja junior femenino en el Campeonato de España

El Unicaja femenino consiguió una notable medalla de bronce en el Campeonato de España junior, que se ha desarrollado esta semana en Huelva. El equipo dirigido por Manolo Trujillo venció con autoridad al Baloncesto León en el partido por el tercer puesto. Demostraron personalidad las chicas malagueñas para reponerse de la dura derrota en semifinales ante el Gran Canaria para sacar adelante la final de consolación. Quedó la sensación en la semifinal de que se podía haber peleado y que la diferencia entre los dos equipos no era los 26 puntos que se registraron al final, pero entraron mejor las canarias al partido y no pudo remontar el Unicaja. No sucedió eso en la consolación. El equipo malagueño dominó desde el primer momento y fue sujetando las reacciones de las castellanaleonesas para el 65-52 final. Es la primera medalla junior en categoría femenina para el club. Ya se había subido al podio en infantiles (con dos títulos) y cadetes, pero no en la antesala del salto al senior. Se da la circunstancia también de que Manolo Trujillo, que ya fue campeón de España junior dirigiendo al masculino, obtiene una presea en femenino.

Fatou Filor (10 puntos y 13 rebotes), Elena González (17 puntos y cuatro rebotes) y Noe Ugochukwu (ocho puntos y 12 rebotes) fueron las más destacadas en la final, en un buen broche para la generación de 2004, la primera que entró en el club desde la base desde la creación del Femenino en 2017 y que ya consiguió quedar campeona de España infantil. Desde entonces ha ido creciendo y el grueso de las jugadoras de este equipo ya han tenido minutos, algunas con bastante importancia, en el equipo de Liga Femenina 2 senior. De hecho, será el siguiente paso para varias de ellas, la consolidación en el senior. Por ahí pasa el proyecto del Unicaja. Las cadetes, con varias debutantes también en LF2, y las infantiles vienen apretando fuerte también.

El equipo masculino, por su parte, acabó en octava posición tras caer ante el Baskonia en el duelo por el séptimo puesto. La derrota en cuartos de final ante el Joventut, finalista a la postre, fue dolorosa por lo amplia, pero no empaña la gran temporada de los jóvenes de Antonio Herrera, que tienen un baile final en la fase de ascenso a LEB Plata que comienza este jueves también en Huelva.