Buen debut de Elena Moreno en el Mundial sub 19

España debutó este sábado con buen pie en el Mundial femenino sub 19 que comenzó este sábado al lograr un importante triunfo ante Australia (83-68) en Alcalá de Henares (Madrid). Aunque la ventaja favorable a España llegó a ser de hasta 30 puntos, el rival remontó y propuso un exigente final de partido que terminaron dominando las anfitrionas lideradas por la buena racha final de Iyana Martín.Transcurridos los respectivos minutos iniciales en los que ambos conjuntos se tantearon entre sí (4-4), España comenzó a dar muestras de su dominio, primero bajo la estela de Elena Buenavida y, luego, de Marina Aviñoa y del acierto desde el perímetro. El primer periodo se cerró con los puntos de Termis e Iyana (22-8) y aunque un triple de Brazel (22-11) amagó con recortar distancias, Flórez volvió a poner tierra de por medio con otro desde el perímetro (25-11). España bajó el ritmo anotador durante unos minutos de tira y afloja (30-15) pero el regreso a pista de Buenavida y el aumento de la intensidad defensiva llevaron a un parcial de 10-0 (40-15) que no hizo sino alentar al buen juego del conjunto nacional.En plena tendencia positiva, se encadenaron dos triples más, de Buenavida y Deva Bermejo al mismo tiempo que Australia se reencontró con la canasta para dejar el tanteo al descanso en el 54-28. Fue mejor la salida al tercer asalto para las ‘Opals’ con un parcial de 2-9 (56-37) y aunque dos canastas de Buenavida y Termis devolvieron tranquilidad (60-37), Australia siguió remando y cuajó un 0-8 con el que se llegó a los últimos diez minutos con un resultado más abierto de lo esperado para las anfitrionas (64-50).Un triple de Aviñoa calmó la ansiedad (67-53) pero la defensa en toda la pista de Australia provocó pérdidas en la subida del balón que pusieron la diferencia por debajo de la barrera moral de los diez puntos (67-58).Si bien, España recuperó rápidamente el +15 con dos canastas de Iyana (73-58) y desde ese momento, el equipo dirigido por Bernat Canut ya no tambaleó más y ató su primer triunfo en esta Copa del Mundo de Madrid con un definitivo 83-68.

Por su parte, buena aportación de las jugadoras malagueñas, en especial Elena Moreno, debut con la selección. 2 puntos, 8 rebotes y 10 de valoración en 21 minutos. Daniela Abies se fue a los 6 tantos y 8 de valoraciónEste domingo llegará la segunda prueba de esta fase de grupos ante otra potencia del baloncesto femenino mundial como es Francia (20:15h).