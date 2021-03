Cabezas: "Soy un privilegiado por pertenecer a la mejor generación de la historia"

A sus 40 años, el marbellí Carlos Cabezas sigue dando pinceladas de su baloncesto en Uruguay. Hace unas semanas renovó su contrato por una temporada más con Nacional de Montevideo para un curso exprés de cuatro meses. Le ronda por la cabeza el retiro pero sigue dando muestras de su estado de forma óptima y la longevidad que le caracteriza junto a otros grandes de su quinta como Felipe Reyes o Pau Gasol.

"Con el paso de los años te das cuenta de lo privilegiado que has sido de pertenecer a la mejor generación de la historia del baloncesto español. Todo el mundo conoce lo que hemos ganado", manifiesta Cabezas en una entrevista concedida en Radio Marca, donde también ensalza el fichaje de Gasol por el Barça: "Muy contento por Pau. Todos pensábamos que si volvía a Europa, vendría al Barsa y más si están Saras y Navarro. Es un bombazo para la liga y para todos".

Sobre la posibilidad de su retirada tras terminar con Nacional de Montevideo, el base era claro y ya piensa en su futuro: "Uno se va metiendo en la cabeza que la retirada está cerca. Lo llevo con naturalidad. Estoy muy agradecido de poder seguir y cuando falte la ilusión o el físico será el momento de decir adiós. Lo que más nos motiva es competir. Me gusta enseñar, no me he planteado ser entrenador pero no cierro puertas. Me gustaría estar vinculado al deporte y al baloncesto".

"Tiene mucho significado para mí estar en Uruguay y lo estoy disfrutando mucho. Me han conquistado muchas cosas, es un país muy apasionado para el deporte", apuntaba también Cabezas, que fue reclamo de su equipo para promocionar el clásico del país uruguayo que ganaron, y añade: "Se juega todo en Montevideo. Aquí la tradición es comer un asado tras los partidos y eso es muy bonito. Tenemos que intentar llegar a la final y hacer historia en el club. Hemos conseguido ganar el clásico que nos ha quitado un peso de encima".