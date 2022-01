Cambio de caballo a mitad del río

Antes de la derrota en Bilbao ya se pergeñaba una pequeña revolución a mitad de temporada en el Unicaja. Coincidiendo con el final de la primera vuelta, la situación es crítica. 7-10 de balance en la ACB, lejos de los puestos de play off, a dos triunfos. Pero no hay que perder de vista el descenso. De momento, el Hereda San Pablo y el Betis están a tres y cuatro triunfos, pero un chispazo de ellos si no hay una reacción propia puede oscurecer aún más la situación.

El Unicaja, seguramente tarde y acuciado por la necesidad, ha movido ficha. Le ha enseñado la puerta de salida a Norris Cole, que no viajó a Bilbao por decisión técnica. Fotis Katsikaris ha confiado en él y le ha dado galones, pero en las últimas la situación ya era complicada con él y el partido ante el Cluj colmó su paciencia. Se decidió que no viajara y se procederá a negociar su desvinculación. Con la lesión de Micheal Eric, que estará de baja hasta la temporada que viene, se pierden dos jugadores.

El primer relevo ya se conocía, Dejan Kravic. El pívot procedente del Hereda San Pablo Burgos ya estuvo en Bilbao, aunque no pudiera jugar. Debutará el miércoles ante el Oostende. Ayer se desplazó tras el partido para recoger en Burgos a su familia y bajar hasta Málaga el lunes. Será presentado este martes en el Carpena. Acompañado de responsables del club, de los que espera que aporten explicaciones sobre lo que está pasando.

Y también está ya pactado el fichaje de Matt Mooney. Tiene 24 años (cumplirá la semana que viene 25) y procede de Estados Unidos. No tiene experiencia fuera del país. Ha jugado testimonialmente en Cleveland y New York Knicks. Tras desenvolverse en varias universidades (Air Force, South Dakota y Texas Tech) ha alternado la G-League con esas apariciones en la NBA, cuatro partidos con los Cavs y uno con los Knicks, éste justo esta misma temporada en la que se tiró con la pandemia de jugadores de la liga nodriza. Firmó dos contratos temporales de 10 días con New York, interviniendo sólo en un partido contra Boston. Ha jugado en Memphis Hustle, Raptors 905 y Capitanes Ciudad de México de la G-League, con promedios acumulados de 14.1 puntos, 3.4 rebotes, 2.6 asistencias y 1.7 robos en su periplo universitario. En la G-League, sus números son de 12.9 puntos, 5.2 asistencias, 3.4 rebotes y 1.8 robos en 30 minutos en pista en estas temporadas.

Son los primeros movimientos, que llegan de golpe, después de que se diera confianza al bloque, que no ha respondido como tal. El entrenador está en una situación muy delicada. A Katsikaris le mantiene básicamente su contrato, los dos años firmados el pasado verano. El balance de esta temporada ya es negativo (11-13) y la tendencia es mala, sólo se ha ganado un partido de los últimos seis. Él mantiene que puede sacar esto adelante, pero la realidad es que el equipo no le gana a casi nadie. Tiempos duros en Los Guindos.