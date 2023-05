Campeonato de España cadete: Exhibición del Unicaja masculino, que peleará por el oro

En San Fernando, el Unicaja masculino derrotó de manera brillante al Joventut de Badalona para colarse por segundo año consecutivo en la final del Campeonato de España. Sensacional partido del equipo dirigido por Chiki Gil, que dominó de cabo a rabo salvo en el arranque del primer cuarto. Un parcial de 0-11 para pasar del 16-10 al 16-21 puso las bases de la reacción. Ya al descanso tenía una renta interesante (29-40) y lo fulminó en el último con un aplomo poco frecuente en estas categorías (74-80), con menos errores de los habituales y una inteligencia superior. El Joventut apretó muchísimo en los minutos finales, metiendo muchos triples, pero el Unicaja resistió el empuje para asegurarse una nueva plata y pelear por el oro.

Es una generación en la que hay muchas esperanzas en Los Guindos, por profundidad y diferencia de perfiles de jugadores. Falta sólo quizá una torre o un pívot más poderoso, pero en los demás hay registros muy distintos e interesantes. Sumada a la generación anterior (2006 esta, 2005 la previa), con un proyecto top aquella como Saint-Supéry pero con otro de mucho calibre como Guille del Pino ahora, hay mucho que rascar y con lo que trabajar para ilusionarse. El Real Madrid vuelve a ser una frontera casi imposible por el poderío físico de su plantilla este sábado, pero ya el año pasado se rozó la gesta (12:30).

El equipo malagueño no necesitó esta vez de la versión superlativa de Del Pino, referente a nivel nacional de esta camada y jugando a nivel MVP en San Fernando. Dejó, eso sí, varios destellos de etiqueta negra una vez más, alguna asistencia por la espalda y triple en el último segundo de posesión. Metió 12 puntos más cuatro rebotes y did asistencias. Bajo la batuta de Manuel Trujillo en la dirección (dio varias, pero no le computaron ninguna asistencia), Rubén Salazar fue esta vez el más determinante numéricamente. Es un jugador old school en algunos aspectos pero muy adaptable al baloncesto moderno porque es muy inteligente y es más atlético de lo que parece. Su desarrollo llevará a determinar si es más cuatro o tres en séniors. Acabó con 22 puntos, 10 rebotes y tres asistencias para 33 de valoración. También grandes actuaciones de Miguel Martínez, alero que no entró en la andaluza este año pero que tiene mucha proyección. 15 puntos y tres rebotes. Gran campeonato también del canario Saúl Hernández, jugando como cinco por las bajas y que sumó nueve puntos y seis rebotes con presencia bajo aros. Javier Jiménez, Roy Ikponmwosa, Fernando Ariza, Adolfo Nuño, Javier Ortega (de primer año y natural De San Fernando, lo que hace jugar de local), Eloy Suárez y Daniel Carrasco completan un equipo en el que faltan los lesionados José Luis Sánchez y Kelly Dike. Un gran grupo que sueña con ser campeón de España.

El femenino pugnará por el bronce

La cruz la puso el Unicaja femenino, que no pudo ganar al SPAR Gran Canaria en Guadalajara (47-65). No obstante, un resultado de gran mérito el haber llegado a la pelea por las medallas. No hubo opción ante las amarillas, más poderosas físicamente, acentuada esa diferencia en estas edades. 12 puntos y 18 rebotes para Lala Toure, y 30 tantos de Mama Doumbia; imposible de neutralizar a ambas jugadoras en la zona. Este sábado pelearán por el bronce frente al Joventut.