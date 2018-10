Cara 'A' o cara 'B'

Ser polifacético es una cualidad por definición positiva... según para qué. Aplicado a lo que aquí atañe, implica poseer cualidades dispares, capacidad de adaptación a terrenos variados y también de sorprender. O, visto de otro modo, ostentar caras muy distintas. Ocurre que no siempre buenas. En un equipo en fase de formación como este Unicaja, eso es lo que hay. De su versión intensa, divertida e ingeniosa en el Carpena a la gris, errática y encallada en Vilnius. Es realmente pronto y la tarea de Casimiro está en contrarrestar lo malo con todo lo bueno que por condiciones puede dar su grupo, y hoy, directamente desde Lituania, se visita al Montakit Fuenlabrada (20:45, Movistar+ Deportes 1) en apenas el tercer partido oficial del curso como prueba sin red para seguir calibrando este Unicaja.

No llega a un mes que el conjunto malagueño se vio las caras con los de Agustí Julbe en el Torneo Luis Casimiro de Puertollano. Allí se vio precisamente lo que podía ser su cara A, en el primer triunfo de la pretemporada, antes de que hasta siete internacionales volaran con sus selecciones. Arrasó aquel día el Unicaja, que endosó un contundente 107-82 a los fuenlabreños. Para esas cosas está la pretemporada, claro, porque aseguraba esta semana el pívot Chema González que ese partido fue un punto de inflexión para los suyos. "Ese partido lo llevamos recordando desde entonces. Ellos subieron mucho la intensidad, no estuvimos a su mismo nivel y eso no puede ser", explicaba en sentido autocrítico.

El arranque del Fuenlabrada fue bueno en la cancha del Gipuzkoa Basket. Triunfo 60-76 y actuaciones destacables de un habitual como Llorca (13 puntos, 18 de valoración) y de nuevas incorporaciones como el ex Zaragoza Tomás Bellas (10 puntos, 4 rebotes, 12 puntuación) o el ex GBC Daniel Clark (12, 7 y 14). Ha seguido cierta línea continuista el conjunto madrileño este verano pese a la llegada de Julbe, debutante como primer técnico en ACB, para suplir al argentino Néstor García.

El año pasado ya se llevó el Unicaja sendos golpes ante los fuenlabreños: ni en el Fernando Martín (77-69) ni en el Martín Carpena (82-86) pudo ganar el equipo de Joan Plaza. Pocas confianzas valen ante un equipo siempre peligroso y bien armado este verano, aunque algunos de sus artefactos van en las reservas: es baja segura el joven escolta Marc García, desvinculado este verano del Barcelona, y son duda Christian Eyenga y el ex NBA Lucas Nogueira.

Está claro que los fichajes de este verano son troncales para Casimiro. Titulares los cuatro ante Valencia y Rytas Vilnius y muy dependiente el nivel del equipo de sus actuaciones. En buena parte del orden de Roberts, la imaginación de Jaime y la muñeca de Wiltjer vino el triunfo ante el Valencia, y por la ausencia de estas cualidades se encalló en Lituania. Solo se vio evolución y no paso atrás de Lessort en Eurocup. Se les vuelve a buscar hoy para recuperar la cara A y sumar el dos de dos.