La pregunta incisiva de Berni Rodríguez a Carlos Jiménez

Berni Rodríguez y Carlos Jiménez son buenos amigos, juntos estuvieron más de un lustro en la plantilla del Unicaja, pero al director deportivo cajista le tocó pasar por la pregunta indiscreta que hace el antiguo capitán cajista en su sección en la ACB.

"Cuando descubriste que no eras un alero anotador, ¿te inventaste ese rollo de los intangibles? Que a mí me venía bien, también lo digo...", fue la pregunta de Berni dirigida a su antiguo compañero de equipo y selección española.

"Estoy en desacuerdo claramente contigo. Yo era un alero anotador, pero es verdad que el apartado de los intangibles se me daba bien...", bromeaba Jiménez: "No, evidentemente no lo inventé yo ni sé quién lo inventó. No sé si los americanos, amantes de las estadísticas, desarrollaron este concepto para explicar esta faceta del juego. Pero nos vino muy bien a los dos...".