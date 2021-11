Carlos Jiménez: "De director deportivo mantienes la tensión por el resultado y tu capacidad de maniobra es menor"

Carlos Jiménez, que fuera jugador, entrenador y director deportivo del Unicaja, sigue viviendo en Málaga pero es ahora Team Manager de la selección española absoluta masculina. Está en el día a día de las concentraciones, empezando por esta ventana de partidos, en el que España juega este lunes en Jaén ante Georgia con cuatro jugadores del Unicaja bajó las órdenes de Sergio Scariolo.

En una entrevista interesante en AS, Jiménez habla de su labor y también de su tiempo en el Unicaja. "Se trata de tener presencia física, mucha representación de la FEB... Y, evidentemente, atender todas las necesidades que tenga el grupo. El grueso de todo este proyecto se desarrollará en verano. La Ventana de finales de junio, la de finales de agosto y el Eurobasket. Y, luego, paralelamente, las ventanas de noviembre y febrero. Y, si las circunstancias lo permiten por las circunstancias actuales, hay que cerrar ir a Estados Unidos para que nuestros jugadores allí sepan que, aunque estén compitiendo allí, la Selección va a ser más cercana a la que ya es. Según vayan pasando por Málaga me gustaría ir viéndolos en la medida de lo posible siempre y cuando no interceda en su trabajo y en sus rutinas y si me lo permiten los clubes. Lo que quiero es mostrarle esta cercanía. Lo que quiero es que sientan que la Selección está ahí", explicaba Carlos Jiménez.

"Quiero aportar mi experiencia como jugador de la Selección, pero también aportar el tiempo que he estado en la dirección deportiva del Unicaja e incluso como entrenador-ayudante un tiempo corto. Daré mi punto de vista. Creo que la gente sabe que tengo una opinión prudente y sensata de las cosas y creo que eso puede venir bien cuando pierdes un poco la perspectiva", señalaba el madrileño, que recuerda que su relación con Jorge Garbajosa, presidente y quien le propone para el cargo, viene de atrás. "Nos conocemos desde los 18 años. Él estaba en Vitoria y yo en San Viator. Ahí nos entrecruzamos ya en las selecciones Júnior y en la sub 22. Yo llegué un poco antes que él a la absoluta y luego llegamos los dos a los Juegos de Sidney. Los dos vivimos aquellos Juegos con una intensidad grande. En aquellos Juegos, convivieron tres generaciones. Empieza a entrar la generación del 80, con Raül y Navarro. Luego estaba una generación más madura con Reyes o Alberto Herreros; estaba el grupo de los Dueñas, Rodrigo... Y Garbajosa y yo hicimos migas, sobre todo porque eran años en los que no sabías si ibas a poder vivir más aquellas experiencias. Costaba acceder a aquellas competiciones. Y la experiencia personal de unos Juegos es extraordinaria. Luego seguimos conviviendo en la Selección y empezamos a tener más relación fuera de la pista. Cuando llegó el momento de Málaga, nos cruzamos por el camino... Lo que supone Jorge en Málaga no es posible de restituir. Yo iba con mi rol, venía de ser el mejor alero de la Liga dos temporadas. Sergio decidió ponerme en una posición nueva y yo siempre he dicho que estoy para hacer lo que me digan. Y creo que tampoco salió mal. Aquel año en Málaga fue el mejor de mi vida. Llegaba después de ganar el Mundial, mi hijo terminaba de nacer... Y qué le voy a decir a usted de Málaga, si decidí quedarme a vivir allí... Lo de sustituir o intentar sustituir a Jorge era lo de menos. Había tantas cosas buenas alrededor..., y conseguimos ir a la Final Four aquel año, que fue bonito para el club... y luego con Jorge seguimos coincidiendo. Su año complicado en 2007, los Juegos, y en Pekín yo ya salgo del grupo. Pues cada uno con sus circunstancias de vida. Coincidimos en algún partido de veteranos y él se fue a la vertiente directiva y yo empecé la dirección deportiva en Málaga...Estoy encantado de su llamada. Esta será mi casa".

Acerca de la posición de los clubes con jugadores y ventanas, Jiménez señala que "esto ya lo viví cuando estaba de director deportivo en el Unicaja cuando comenzó esta situación. No podemos empujar al jugador a que él decida cuando somos los que estamos alrededor los que hemos provocado esta situación nueva. Entonces, a mí me parece injusto y no me gustaría que hubiese ese problema en el futuro. Si lo hacen otros jugadores en otros países, es su circunstancia. Pero creo que no deberíamos incomodar al jugador. Aquí ya hay un director deportivo, que es José Ignacio. Esa es su parcela. Yo de mi etapa en el Unicaja lo que me llevo es la sensación amarga de que sigues teniendo la misma tensión por el resultado y que tu capacidad de maniobra es menor, sobre todo en mi caso, que disfrutaba compitiendo. Entonces, sigues estando ahí, intentas aportar cosas, pero la esencia la pierdes porque la esencia es la competición. Fue una etapa bonita y habría seguido si no se hubieran dado las circunstancias antes mencionadas. Pero también disfruté. Con mi presencia sentía necesario que hubiera otro tipo de perfiles en las estructuras y que entrase aire fresco y hubiese otros puntos de vista, en relación a la toma de decisiones. Creo que hay muchas estructuras manidas, con muchas sinergias de hace unos años, opiniones fuera de lugar y las cosas van cambiando. Hay que darle valor a otras cosas".