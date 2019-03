Carlos por Carlos

En su sexta temporada en el Unicaja, Carlos Suárez va alcanzando registros históricos. Ya tiene un lugar pase lo que pase en el panteón de la entidad, aunque no se le vislumbra fin a la etapa del actual capitán cajista, que a sus 32 años se encuentra en un buen momento baloncestístico. Reconvertido a la posición de cuatro, va recuperando el tono después de la lesión que le tuvo dos meses fuera.

Suárez está a sólo tres rebotes de alcanzar a Carlos Jiménez como el tercer reboteador histórico de la entidad. Tanto Suárez como el actual director deportivo cajista debutaron en la élite en el Estudiantes y llegaron a Málaga en la madurez de sus carreras, Suárez tras tres años en el Madrid. Ambos vivieron en Málaga esa metamorfosis desde el puesto de tres al de cuatro que visionaron Sergio Scariolo y Joan Plaza, respectivamente. No les fue fácil digerirlos, pero acabaron haciendo tan buena carrera ahí como de alero.

Suárez suma 1.403 rebotes, por los 1.406 de Jiménez. Tiene algo mejor porcentaje por partido Jiménez (4.9) que Suárez (4.4), pero son muchos rechaces en cualquier caso. Y lo más probable es que sea este viernes cuando el ala-pívot de Aranjuez rebase al ahora dirigente cajista. Tiene también a tiro antes de final de temporada Suárez la segunda posición, que ostenta Fran Vázquez, con 1.455.

Otra historia es el primer puesto, que pertenece a Kenny Miller, que sumó nada menos que 2.018 rebotes en 280 partidos, con una media de 7.2 por encuentro. El histórico pívot de Chicago tiene su liderato a salvo hasta dentro de unas temporadas. En la proyección actual reboteadora de Suárez le harían falta unos 150 partidos más para llegar a Miller. Supone algo más de dos temporadas y media. Nada descartable, en cualquier caso.

Los registros de Suárez también llegan a otras facetas. Es cuarto en partidos jugados con el Unicaja (334) y está a sólo ocho de Fran Vázquez (342). Carlos Cabezas (505) y Berni Rodríguez (683) están más arriba. Es también el cuarto máximo asistente (652), rebasó hace poco a Pepe Sánchez (628). En este caso tiene más lejano el podio Suárez, que tiene por delante a los tres mejores jugadores malagueños de la historia: Carlos Cabezas (927), Nacho Rodríguez (930) y Berni (1.409).

No anda lejos del Top 10 anotador Suárez, que es 13º (1.942 puntos). Tiene por delante Jorge Garbajosa (1.945), al que debe superar en breve, y a Louis Bullock (1.971). El décimo es Nemanja Nedovic, que se asentó en ese lugar la temporada pasada (2.059). Si, se toca madera, no hay problemas de lesiones y se avanza en los play off de Eurocup y ACB, debería Suárez instalarse ahí antes de final de temporada.

Está también entre los 10 mejores de la historia del Unicaja Suárez en recuperaciones (noveno, con 219), victorias (cuarto, 182), minutos (quinto, 7.117), tiros libres (sexto en anotados, 557, y undécimo en porcentaje, un 84.9%) y triples (noveno, 249). Sin duda, historia del Unicaja.