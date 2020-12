Carlos Suárez: "¿Lesionados? El resto tenemos que dar un paso adelante"

Carlos Suárez va jugando poco a poco más minutos en el Unicaja. No ha sido una situación sencilla para el capitán estar al fondo de la rotación. Las lesiones han obligado a Casimiro a recomponer la situación y el de Aranjuez ha tenido minutos ante UCAM Murcia y Brescia tras el parón de las ventanas. Antes de viajar a Madrid, Suárez habló de un duelo ante un rival que conoce bien. De su etapa blanca quedan aún jugadores que siguen, así como Pablo Laso.

"Jugamos contra el mejor de la competición, el Real Madrid, en su casa. Aún no han perdido. Tenemos muchas dificultades por temas de lesiones y gente que no podrá ayudarnos, pero esa dinámica positiva que llevamos debe llevarnos a pelear hasta el último minuto por intentar ganar en Madrid", explicaba Carlos Suárez: "Son una pena todas las lesiones que tenemos, sobre todo concentradas en la misma posición, la de base. Los tres están lesionados y tenemos que dar un paso adelante el resto. Gente que no está acostumbrada a una posición debe jugar más tiempo en ella e intentar que esa baja no se note en demasía".

Cuestionado por cuál es el hombre clave, Suárez señala que "Tavares es el jugador diferencial, a mi modo de ver. Es verdad que han perdido a Facu Campazzo, pero hay otros hombres que han dado un paso adelante, como Llull, Laprovittola o Causeur. Es un equipo construido para ganarlo todo, pero si tuviera que quedarme con un hombre sería Tavares, condiciona el juego del rival".

"Siempre hay presión. No podemos ir a un partido relajados sino para intentar ganarlo. Que no nos afecte la presión. Está complicado, desde que estoy en Málaga no he ganado en el WiZink Center y esperemos que esta vez sea la que toque", sentenciaba Suárez, que cumple ya su octava temporada en Málaga.