Carlos Suárez: "Todos venimos a ganar"

Carlos Suárez, después de firmar el pasado domingo la ampliación de contrato que le puede alargar su carrera en Málaga hasta la década completa (2023) de vestir la camiseta verde, habló en la víspera del estreno de la fase final de la ACB. El Unicaja llega como noveno clasificado tras 23 partidos, pero con aspiraciones de hacer algo grande. Es un grupo complicado, con dos equipos de Euroliga (Barcelona y Baskonia) y un Tenerife que ha demostrado su impulso en las últimas temporadas.

El capitán cajistas afirmaba que "todos los que venimos aquí venimos a ganar después de todo lo que hemos pasado, por las circunstancias es una competición distinta, venimos a darlo todo, los 12 equipos. Hay unas medidas de seguridad sanitarias que habíamos reclamado. Esperando que empiece todo, que empiece el baloncesto", decía Suárez, que reconocía que se hacía algo tedioso no poder pisar la calle por la coyuntura: "Sinceramente se hace un poco duro no poder salir a la calle, hacer una vida normal, pero as circunstancias son las que son. Pasamos las horas hablando, jugando al futbolín, al ping pong, viendo alguna serie. Ahora se hará menos duro con la competición. Lo intentamos llevar lo mejor posible".

"La circunstancia es diferente", opinaba Suárez sobre los duelos ante el Iberostar Tenerife: "Antes ya llevábamos una serie de partidos, jugamos el segundo partido de Liga contra ellos y nos ganaron. Será extraño, llevamos muchísimo tiempo sin jugar. En el tema de la motivación de los ex (Díez, Shermadini y Salin), conocemos a todos los jugadores, ellos tendrán a su favor esa motivación extra. A veces te provoca ansiedad y esperemos que igual les afecte a ellos tres. Esperemos que no vuelvan a repetir ese partido que hicieron en Málaga". Los tres sumaron 55 puntos y 71 de valoración aquel día en Málaga.

"Nuestro grupo es el más igualado, son súper importantes todos los partidos. El primer partido marca mucho, pero no es definitivo. Es una Copa del Rey a lo grande. Vamos a darlo todo. Cinco finales y vamos a ir a por el primer partido. Yo creo que se va a decidir en la última jornada todo", incidía el flamantemente renovado capitán: "Valencia es una ciudad especial para mí y para el club. Sería un broche a una temporada atípica hacerlo bien, por las circunstancias que han acontecido. Es una ciudad talismán, espero igual levantar el título".