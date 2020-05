Era el primer partido de la Euroliga 2006/07. La sensación que quedó la temporada anterior es que el Unicaja, lo recordaba Marcus Brown en estas páginas, estaba para mucho más, aunque se quedó en el Top 16. Pero ya no era la misma plantilla campeona, se habían marchados jugadores determinantes (Garbajosa, Herrmann, Risacher...) y había problemas de lesiones (en la expedición estaban los jóvenes Alfonso Sánchez y Pavel Ermolinski). El Unicaja llegaba a Tel Aviv en un momento de tensión, habitual en la zona, por la seguridad en el país.

Y aquel día de noviembre, en un escenario mayúsculo como el Nokia Arena, llegó el mejor partido de la carrera de Carlos Cabezas, que este martes refrescaba la Euroliga con su reposición en las redes. El Maccabi, por contextualizar, había sido campeón en 2004 y 2005 y subcampeón en 2006. Había también renovación de jugadores pero se venía de un ciclo tremendo, al nivel de la mejor historia de la entidad. Y de un primer partido aparentemente sin mucha trascendencia vino un clásico.

El Unicaja salió algo perdido, era un bloque en reconstrucción, y aquello iba camino de la paliza. "El ambiente es galáctico. Todo el mundo vestido de amarillo, como cuando en Miami se visten de blanco para las finales. Una animación brutal. Uno de los sitios donde gusta jugar”, decía en la previa de aquel partido Carlos Cabezas en este periódico, con cobertura in situ del encuentro.

Desde Uruguay, con la maleta preparada para intentar regresar a España en cuanto surja oportunidad, Carlos Cabezas recordaba aquel partido "Como siempre cuando ibas a Tel Aviv lo hacías con mucha ilusión, era una de esas canchas especiales, un campo en el que a todos nos gustaba jugar. Para mi gusto, por el clima en las canchas, el Nokia Arena, Belgrado, Lituania y Grecia son los grandes sitios para jugar en Europa. El Maccabi de esa época había sido campeón dos veces, finalista el año anterior. Estaba motivado, esos días que te entra todo, te metes en el partido. Uno de los mejores partidos de mi carrera a nivel estadístico, el mejor, la lástima es que no se ganó. Pero por todo lo que pasó es especial".

"No todos los partidos siempre son así. Cada partido es un mundo, depende momentos de forma, te entra la primera, la segunda, estás dentro del partido, Pepe estaba tocado, jugó muy poco, y tuve más minutos. Y estás en racha. Elegí uno de esos días, recuerdo también otros grandes partidos en Moscú o Estambul, pero ese día era especial, sí", explica Carlos Cabezas, que aquel día metió 32 puntos (7/11 en tiros de dos, 4/6 en triples y 6/6 en libres), cogió seis rebotes y repartió seis asistencias en 41 minutos. Sólo Berni, que hizo también un tremendo partido ese día, jugó más (44). Fue el duelo en el que más tiempo estuvo en pista Lorbek (30 minutos) en su corta etapa malagueña. También lo harían muy bien ese día Welsch (17 puntos) y Vasileiadis (14).

El partido devino en duelo con Will Bynum, un explosivo base americano bajito que había dejado con la boca abierta al Nokia Arena con la serie de mates que hizo en el calentamiento. "Era un tremendo animal. Recuerdo hablar con los amigos, y llamar a mi padre porque lo había visto en la sesión de tiro por la mañana y le dije que era un pitbull, con unas patas impresionantes y músculos en el cuello, venía de ser un jugador con minutos en la NBA", recuerda Cabezas. Metió 29 puntos Bynum ese día, con algunos mates estelares.

Un visionado actual del partido dimensiona la gran actuación del malagueño y el notable partido colectivo del Unicaja, que no se abandonó y que en aquella Euroliga acabaría haciendo historia, con el tercer puesto en la Final Four de Atenas. Cabezas viajó más veces a Tel Aviv, la última hace poco más de un año en su etapa con el Alba Fehervar húngaro para medirse al UNET Holon en la FIBA Europe Cup. "Alguna vez cuando volví me hablaron allí en Tel Aviv de ese partido. Cuando volví a este partido me llamó un periodista israelí y sacaron una página en el periódico preguntándome por aquel partido de 2006. La verdad es que me sorprendió que se acordaran aún habiendo pasado años, que lo tuvieran en cuenta en un sitio como Israel con tanta tradición de baloncesto".

"La verdad es que aquella época fue impresionante con el Unicaja. Jugábamos Euroliga, cada semana en Rusia, Turquía, Israel... Ganábamos en pistas grandes, como cuando lo conseguimos en la del Panathinaikos. Momentos que tengo muy grabados, superespeciales. Ahora ves partidos, recortes de aquella época y te das cuenta de lo grande que fue aquello", rememora Cabezas, que aquel día hizo saltar en Tel Aviv la alarma de la mesa. Había alcanzado los 45 de valoración que eran el récord en esa pista legendario. La derrota fue el único pero a un partido gigantesco que no le impidió ganar el MVP de la jornada.