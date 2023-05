El Carpena, cerca de registrar otro lleno

El Carpena estará a rebosar en la visita de Lenovo Tenerife, clave para dilucidar quién tendrá factor cancha días después en el play off. Ha sido una semana extraña por lo vivido en la Final Four, de dejar escapar una oportunidad singular de ganar un título en casa, escoció el final ante el Bonn, pero con un Palacio que rápidamente agradeció el esfuerzo de los jugadores de Ibon Navarro. En ese escenario de derrota dura, anómalo en la temporada del Unicaja, existe una sensación lejos de lo catastrófico, una temporada que no es de matrícula de honor, sí de sobresaliente, aún con unos play offs de Liga Endesa, que si los malagueños recuperan el bienestar, se pueden hacer cosas grandes. Por el momento, la Marea Verde responderá este fin de semana en el Palacio, sabedora de lo que hay en juego ante los de Txus Vidorreta.

Solo quedan unas 350 entradas a la venta para el Unicaja-Lenovo, aún con un espacio de tiempo holgado para que se registre el lleno, por descontado que el Carpena lucirá un ambiente magnífico, de un día grande de esta temporada, que por fortuna han abundado. Ni un ápice de desilusión o malestar que se haya podido generar tras la Final Four de BCL, no quita que haya sido un golpe muy duro, pero en un escenario fácilmente contemplable por todo ese ruido de favoritismo que el Unicaja no supo canalizar, habitual en los anfitriones. No obstante, el equipo malagueño tuvo situaciones en los instantes finales para ganar ambos partidos del fin de semana.

Tres derrotas seguidas acumula el Unicaja, contando la del WiZink Center, por lo que se necesita una buena imagen para retomar esa bendita rutina exitosa, además de mandar un aviso serio a Lenovo Tenerife, vencedor en ese tercer y cuarto puesto descafeinado, pero que llega a Málaga en un estado notable de moral, confirmaba Jaime Fernández la satisfacción de haber ganado a su exequipo. Tiene que aparecer el factor Carpena.