El Carpena, espectador de sentencias

El Unicaja jugará este jueves el segundo encuentro de los cuartos de final del Play off de la Liga Endesa, un choque que, en caso de victoria, supondrá el pase para las semifinales de la competición. Esta situación no es novedosa para el equipo, que ya sabe lo que conseguir el billete para la penúltima ronda del Play off en el Carpena. Desde que el Unicaja se mudase al Palacio de los Deportes en el curso 2000-01, son 10 las ocasiones que los aficionados malagueños han visto cómo el equipo sellaba su pase a las semifinales ganando en casa, lográndolo en dos de ellas tras romper el factor cancha: ante el Real Madrid (2008) y el Valencia Basket (2010). Una circunstancia que podría repetirse este jueves ante los tinerfeños, también cabeza de serie al que se le ha arrebatado el factor cancha tras la victoria del pasado domingo (59-72).

La eliminatoria ante el Real Madrid en 2008 supuso un hecho histórico, ya que fue la primera vez en la Liga Endesa que el octavo clasificado de la liga regular eliminaba en una serie de cuartos de final al líder. Para ello, el Unicaja sorprendió a los blancos a domicilio por 73 a 89, logrando el pase a semifinales en el Carpena en el segundo partido por un ajustado 88 a 86.

Dos temporadas más tarde, en 2010, volvió a repetirse el mismo patrón, esta vez ante el Power Electronics Valencia, en una serie entre el 4º y el 5º clasificado de la liga regular. En aquella ocasión, los malagueños recuperaron el factor cancha tras imponerse en la capital del Turia sobre la bocina tras una bandeja de Zabian Dowdell (82-83), para rematar la faena en el Carpena y sellar el pase a semifinales (85-76). Estos son, hasta la fecha, los dos precedentes en los que el Unicaja logró pasar de cuartos de final tras romper la ventaja de campo… ambas, consumadas en el Carpena.

La afición, testigo de excepción

El Carpena, como ya se ha dicho, ha sido testigo de hasta 10 encuentros cuya victoria supuso el pase a las semifinales de la Liga Endesa. El primero tuvo lugar en 2002, cuando el Unicaja se midió al Jabones Pardo Fuenlabrada, en una serie al mejor de 5 partidos con alternancia de pista (1-1-1-1-1). Tras ganar los dos primeros duelos (96-92 y 78-88), logró el pase a la siguiente ronda tras volver a imponerse en el Carpena 81 a 73.

Al curso siguiente, en 2003, se vivió una agónica serie de cuartos entre el Unicaja y el entonces TAU Cerámica resuelta por 3 a 2 para los malagueños, serie que se decidió en los últimos instantes del 5º partido tras anotar Louis Bullock una bandeja a falta de 6 segundos para el 62 a 61 final que dio el pase al Unicaja en el Carpena.

En 2005 el pabellón malagueño volvió a dictar sentencia a favor del Unicaja en una serie de cuartos, cuando también tuvo que irse a 5 partidos frente al Etosa Alicante para acceder a semifinales (3-2). Tras caer en los dos primeros duelos, se rehicieron los malagueños, que acabaron sentenciando en casa en el quinto por un ajustado 71 a 69.

Al año siguiente, en 2006, la afición malagueña presenció una nueva victoria que supuso el pase de ronda tras superar al Adecco Estudiantes por 3 a 0, cerrando la serie con el tercer partido en el feudo malagueño (80-75).

En la temporada 2007-08 se produjo el cambio de formato en los cuartos de final, reduciéndose la serie al mejor de 3 partidos manteniéndose la alternancia de pista. Un modelo que el Unicaja estrenó a lo grande tras eliminar al líder, el Real Madrid, como ya se ha comentado (0-2).

En 2009, los malagueños se repusieron de la derrota inicial de la eliminatoria en casa frente al Herbalife Gran Canaria (90-96) para vencer en Las Palmas y superar en el Carpena a los insulares (88-57).

En 2010, ya descrito anteriormente, el Unicaja volvió a asestar un zarpazo para arrebatar el factor cancha al Power Electronics Valencia y rematar en casa (0-2).

No fue hasta 2014 cuando los malagueños volvieron a tener otra serie de cuartos resuelta en casa, resolviéndose en el tercer encuentro por 79 a 60, una serie en la que el factor cancha fue clave.

De nuevo, en 2015, el Unicaja necesitó un tercer partido en la serie de cuartos para avanzar a semifinales, esta vez frente al Laboral Kutxa Baskonia. Ahí, tras ganar cada equipo su encuentro como local, el desempate se disputó en el Carpena, con victoria local por 89 a 77.

El último precedente nos lleva, precisamente, ante el actual rival, el entonces Iberostar Tenerife en 2017. En aquella ocasión, el Unicaja se impuso en el primer duelo por 79 a 65, cayó en su visita al Santiago Martín (67-73) y obtuvo su billete para semifinales ante el calor de su afición, venciendo por 71 a 61.

