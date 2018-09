Casimiro: "Intensidad, esfuerzo y actitud son innegociables"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja Baloncesto, compareció en el día previo al inicio de la competición oficial e hizo un extenso repaso a la actualidad del Unicaja Baloncesto. Se refirió al Valencia Básket y a la actualidad del equipo, con un análisis profundo y muchos temas candentes para hacer un retrato de la actualidad.

"La semana ha ido bien, con cuatro entrenamientos y el de hoy cinco, con todo el equipo. Hay buena predisposición, como hasta ahora. Estamos pensando en el partido de mañana, con los jugadores visualizando que la pretemporada ha acabado y que viene una semana intensa de la pretemporada", explicaba Casimiro, que apelaba al aspecto mental como clave para el arranque: "Tenemos que llegar con el máximo de preparación mental, que es fundamental, cuando haces un trabajo físico y técnico-táctico hay una base, aunque hay que construir mucho más. El aspecto mental va a ser lo que defina todo lo demás. El aspecto mental debe ser clave, estamos con muchas ganas de que empiece".

Se refirió Casimiro a temas concretos:

Forma de juego: "Que jueguen con intensidad, esfuerzo. La actitud es innegociable, esos intangibles, eso es fundamental. Jugar con esfuerzo e intensidad, todo ayuda para desarrollar el baloncesto que vamos a hacer. Un baloncesto rápido, tomar el mejor tiro posible independientemente del segundo de posesión, hay que esperar que vayamos conociendo más a los jugadores en competición. Una cosa es entrenamiento o pretemporada y otra la competición".

Recibimiento: "No es porque sea yo que vuelva, el ambiente siempre es muy bueno, el público es incondicional, es muy difícil jugar de rival en el Carpena. Se ejerce presión sobre el rival, sobre los árbitros. Un público que siempre está con su equipo. Espero que seamos capaces de encender esa llama desde la cancha hacia arriba".

Nuevos en la ACB: "Los nuevos tienen experiencia en el baloncesto europeo. Euroliga o Eurocup son similares a la ACB. Pero tienen que conocer el nivel arbitral. Posiblemente al inicio tendremos problemas de faltas en algunos jugadores. Esta Liga es muy táctica, cualquier error o carencia se explota al máximo. La experiencia europea es buena".

Objetivo: "Exigencia máxima. A un entrenador que vive bajo la espada de Damocles es difícil presionarle con objetivos. Que el equipo compita mañana, el martes, eso te va a dar solidez. Volver a la Euroliga o ganar un título está ahí, pero por más vueltas que le demos, es en el día a día se va a conseguir. Que el equipo trabaje bien para ganar partidos y llegar a objetivos máximos".

Progresión: "En tres-cuatro días se puede afianzar algo, para seguir insistiendo. El cambiar un aspecto básico, que pueda parece insignificante, y hacerlo un automatismo cuesta mucho. El automatismo con buenas lecturas es complicado alcanzarlo. Que estemos enfocados a nivel mental. El gran cambio que debe dar el equipo está en la cabeza. La motivación, el entusiasmo por hacer cosas bien. El primer partido rompe el hielo, pero después vienen cuatro partidos en una semana, no es cuestión de un día. Sólo el primer partido no, hay que estar. Más ante el Valencia".

Valencia: "Aquí ha habido luchas con Valencia, es un club de muchísima competencia con Unicaja, siempre confeccionado para estar ahí. Ha mantenido una estructura muy grande, con tres jugadores nuevos y uno, Mike Tobey, que ya estuvo. La filosofía y dinámica de trabajo, con un entrenador que ya estaba ahí, tiene una continuidad".

Arranque: "Los calendarios no son ni buenos ni malos, se hacen buenos o malos según los resultados. Si no cumples en un calendario fácil pues es malo. Quiero que el equipo tenga la misma personalidad allá donde juegue. En el Carpena o fuera. Sé que jugar en casa da motivación extra, pero me gustaría tener la personalidad".

Química: "Sí, se percibe buen feeling en el vestuario, buen ambiente de trabajo. Puedo convencerles, pero los que deben hacer eso son ellos. Detecto que forman buen grupo, fuera de la cancha también, se han juntado para hacer actividades fuera del baloncesto. Eso viene bien para momentos difíciles, que sea un núcleo sólido a nivel de vestuario para malos momentos".

Instant Replay: "Ya nos dejaron tranquilos con el 1+1 o sacar de banda... Al final no siempre aciertas. Vuelve la posibilidad de sacar desde pista defensiva u ofensiva, el challenge como en el tenis, pero sólo con una opción de acertar. También el árbitro tiene más opciones de ver distintos aspectos. Hay que saber cuándo utilizarlo y saber cuándo tenerlo claro. Si la tomas antes de tiempo puedes perder la opción, que tengamos la certeza entre todo el equipo técnico".

Fichajes: "La adaptación ha sido muy buena. Gran actitud todos. Son jugadores con gran ética de trabajo, maravillosa. Se puede trabajar con ellos perfectamente, no han tenido ningún problema. Han dado ese punto extra de ética y técnica de entrenamiento. Se han incorporado a un grupo con esa dinámica. Estoy contento con todos. Los nuevos, los que han llegado allí. Esperamos competir bien y que salgan las cosas".

Wiltjer: "Es un jugador que posiblemente su mayor virtud sea su tiro exterior. Aparentemente puede parecer débil físicamente, pero puede rebotear, correr el campo, buen finalizador en distancias cortas, puede jugar el poste bajo, entiende muy bien el juego, nos ayudará a jugar mejor. Sabíamos de sus posibilidades y nos ha reafirmado. Pero hay que verles competir aquí".

Milosavljevic: "Estoy encantado con Dragan, entrena como un bestia. Es intenso, físico. Tiene muchas virtudes en ataque que hay que encauzarle. No sé si habéis hecho estadística, pero es el que más ha jugado en pretemporada, 23:40 por partido. Está bien y está con esa motivación, con confianza, para aportar lo que tiene de bueno. Si todos aportan lo mejor de ellos mismos estamos haciendo un buen trabajo".

Roles: "Conmigo son variables. No lo vas a mantener toda la temporada. Depende de la actitud, rendimiento... Si todo va bien, quiero roles de minutos parecidos. Puede cambiar la importancia y responsabilidad. Lo que más le importa es eso".

Versatilidad: "Es algo que el equipo debe crecer. La pretemporada es probatura a nivel de resultados y trabajo. Hemos jugado con tres bases, hay más variedad entre dos y tres. Hemos jugado con tres cuatros puros como Dani, Suárez y Wiltjer. Lessort de cuatro podría ser con más trabajo, madurez táctica. Es otro cuatro, poste bajo, atlético y demás. Pero a nivel de ataque no es un cuatro. Debemos haber crecido como equipo para que sea eficaz. La versatilidad es mejor para nosotros y peor para el rival".

Cincos: "Tenemos buen juego interior. Hay características para desarrollar el juego que queremos. Es importante tener variedad dentro. Tenemos que crecer y ser sólidos. Una batería importantes de cincos ayuda".

Correr y estático: "Que los jugadores sean altruístas. Gio lo está siendo, coge rebote y saca rápido. Si acabamos haciendo una canasta porque él saca rápido el rebote le felicitamos porque es parte básica de esa canasta. Si tenemos generosidad sabemos quién abre la puerta. La llave la tiene Gio soltando rápido. Valoramos al jugador que da el pase más que al que mete la canasta. Dragan por ejemplo genera pases para el tirador que está abierto. Su versión individual deben ponerla al equipo y lo están haciendo. No he tenido situación en la que me ha haya enfadado por tema de egoísmo".

Club: "El club ha mejorado en estas seis temporada. Lo he notado muy mejorado, en pequeños detalles, a nivel de día a día, ha crecido muchísimo. Llámese de nutrición, de aporte para los jugadores antes y después del entrenamiento. Todo tipo de cosas que te facilitan la vida. A nivel de estructura, lo que más me llega, se tiene las ideas muy claras. Se ha crecido con la figura de Carlos, potenciada como director deportivo dentro del club. Es muy bueno, aspecto de crecimiento para que los profesionales estemos centrados en la cancha".

Carrera por la Euroliga: "En la pelea Unicaja-Valencia se coló Gran Canaria el año pasado. Pero la diferencia con los tres de arriba es considerable. Para contratar jugadores, tienen acceso a más talento y capacidad atlética. Pero haciendo tu trabajo bien puedes desbancar a clubes más poderosos. Hay una línea amplia, no insalvable, pero tienen esa garantía".