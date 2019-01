"Un equipo 'blandito' no estaría arriba en Liga, en Eurocup y clasificado para la Copa"

Luis Casimiro se extendió en su comparecencia para la previa del partido ante el Limoges. Más allá del arranque de la segunda vuelta del Top 16 de la Eurocup, el técnico abordó la marcha del Unicaja y su derrota en Santiago ante el Obradoiro, con la que perdió la condición de cabeza de serie en un sorteo que al final le juntó con el Iberostar Tenerife. Defiende fuertemente al grupo y toma la situación como algo circunstancial.

"Mi presión es mi propio trabajo, más que esa no hay. Así llevo, 30 años queriendo ganar el siguiente partido. Creo que si el equipo a poco que evite una canasta fácil, a poco que evite una pérdida de balón y anotemos una canasta más y ganas en Santiago todo es diferente. El trabajo reboteador allí es muy bueno, los porcentajes son muy buenos y en un momento determinado una acción más o menos es otra historia", señala, volviendo sobre sus palabras en sala de prensa en Pontes do Sar.

"Tengo que saber que el trabajo hecho muchos minutos es bueno y también somos conscientes de que hay cosas que mejorar. Nuestra presión es ganar el siguiente partido y hacer bien nuestro trabajo, porque si no hacemos bien nuestro trabajo sí que pasan cosas", añade, y sobre todo es contundente al hablar de la debilidad defensiva del Unicaja: "Mi equipo no es blandito, para nada. No puedes ser blandito y estar cuarto en Liga mucho tiempo y empatado con los que están arriba. Tampoco dependiendo de ti mismo en Eurocup o estando en Copa del Rey. Un equipo blandito no está en ese nivel. Que podamos mejorar, sí, pero hay que valorar dónde estamos y lo que se ha conseguido hasta ahora. Estamos muy vivos en todas las situaciones, no hemos caído en nada.

Casimiro continuó su discurso hablando del estado anímico del grupo, el rival en Copa, situaciones individuales e incluso la lesión de Suárez, entre otras cosas:

Reacción a la derrota en Santiago

A nivel de trabajo no se ha notado, pero como no hemos jugado no lo sé si ha afectado. Creo que no. Creo que somos conscientes de dónde estamos. Si el resultado va a decir que todo es malo, nosotros como profesionales no lo podemos hacer. En baloncesto cuando pierdes de uno o tres estás muy al límite. Hubo mucho trabajo bien hecho, pero también hay cosas que mejorar, claro.

Cruce en cuartos con Tenerife

Es un partido muy difícil y de gran dificultad. Me viene a la cabeza que hace dos semanas estando en casa nos ganó fácil y por momentos de 25 puntos y al final fueron 17. No tuvimos ninguna contestación a un partido perfecto de Tenerife aquí. Y no quiero ir más allá porque el primer partido es de mucha dificultad contra un equipo que hace dos semanas nos ganaba fácil.

¿Fue aquel el peor partido de la temporada?

Junto con Baskonia, sí. Aquel es que podíamos estar quizá menos preparados porque estaba la corriente de siempre ganar en el Carpena, todo era más festivo porque nos poníamos segundos si ganábamos, antes de Nochevieja… Posiblemente nuestra concentración no estuviese tan preparada como para recibir a Tenerife, sabiendo la dificultad que tenía y que no éramos invencibles. Hicimos buen primer tiempo aunque desacertados de fuera y cuando cogieron ventaja no tuvimos ninguna respuesta. En otros choques sí y en ese no.

Forma de Jaime Fernández

Lo que hablo con Jaime, él empezó muy bien, ganando partidos, pero tiene la misma responsabilidad y presión que todos. No puede colgarse una mochila de tener más responsabilidad que nadie. Debe tomar las mejores decisiones posibles y cuando lo haga se liberará. A él le preocupa, quiere más incluso de lo que le corresponde, pero debe tomar buenas decisiones y jugar buen baloncesto, que es nuestra filosofía.

Lesión de Carlos Suárez

A mí me afectó más que la de Alberto en su día recién conocida la noticia. Lo veo con más problemática en el sentido de que tenemos más variantes para la lesión de Alberto y menos con la de Carlos. Podríamos tener mejores números [balance 4-4 sin el ala-pívot], que tampoco son malos, pero si te digo que para mí su ausencia es más importante que la otra no estoy siendo arrogante, es que lo siento así.

Por qué no fichar un sustituto

El mercado se restringe a cupos y es mucho más difícil. Y no puede venir cualquiera porque cualquiera no nos mejora. El trabajo de Dani Díez es muy bueno, Kyle Wiltjer sigue haciendo el suyo, Mathias Lessort cuando puede ayuda… Decir de fichar a otro es muy fácil. Si Carlos no hubiera tenido una recaída no estaríamos diciendo esto. Los plazos eran buenos y la recaída ha sido lo peor. Hay que encontrar en el mercado alguien que nos mejore, que es difícil, y luego alguien que sepamos qué hacer con él cuando vuelva Carlos y no rompa la química del equipo y las muchas cosas que tenemos y nos deben ayudar a seguir creciendo en lo que va a venir, que es mucho.

¿Se pensó fichar por Carlos antes que por Alberto?

Como los plazos de Carlos decían que iba a estar ya jugando… Lo analizamos y vimos que era más importante ayudar a una lesión de larga duración a una de diez días en ese momento. El problema es que ha recaído y ha trastocado todo esos temas.