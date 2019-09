El Unicaja perdió su primer partido de la temporada oficial en Manresa. No fue una buena actuación y no puso excusas Luis Casimiro, que admitió la superioridad de su contrario y felicitó con deportividad a un equipo en el que hizo historia a finales del siglo pasado.

"Antes de nada, felicitar a BAXI Manresa. Desde el primer minuto al último han hecho las cosas muy bien. Nos ha costado bastante. Primero hemos perdido la confianza, hemos fallado tiros abiertos fáciles, bandejas... El equipo ha cambiado, hasta entonces éramos capaces de meter el balón dentro, tener bandejas, algún rebote ofensivo. En ataque tuvimos problemas. En defensa creo que tuvimos cierta solidez en el primer tiempo, no tanta en el tercero y volvimos a recuperarla en el último cuarto, a la desesperada. Tuvimos esa solidez y a raíz de ahí metimos tiros y tuvimos confianza, pero no fue suficiente", comenzaba su análisis Casimiro.

"El BAXI ha jugado muy bien, sólidos atrás y con un Ferrari muy inspirado, han jugado bien", decía Casimiro, que no quería escudarse en la falta de tiempo: "Si llevamos cinco días juntos todos y hemos jugado un partido todos no podemos lamentarnos. Nos queda mucho para ser un buen equipo, en el sentido de conjunción, encontrar los resortes defensivos cada vez, de tener un funcionamiento sincronizado, un buen timing... Tenemos que hacerlo a contrarreloj y dependemos del nivel mental, de mucha concentración".

"La dificultad es mayor para conjuntarse. Si algo tiene el trabajo del entrenador es que necesita tiempo. Si todo fuese fácil como juntar piezas y ponerlas a jugar, no tendría mayor mérito. Nos falta esa conjunción y engranaje perfecto. Pero viene así y no hay más historia. No podemos lamentarnos. Tenemos buenos jugadores, la competición nos debe hacer crecer y ponernos en nuestro sitio. Saber dónde estamos, conocer cada uno sus roles", proseguía el manchego.

"Sobre Frankie Ferrari podíamos haber tenido más control sobre él. Ellos han metido los tiros. Falta el scout, han tenido algún movimiento nuevo que han metido... Creo que si metemos esas canastas fáciles es otro partido. Entraña mayor dificultad ahora conocer al rival", finalizó Casimiro, antes de ser cuestionado por la ovación del Nou Congost antes del partido: "Se lo agradezco a la gente, que tiene esa deferencia conmigo. Lo dije en el balcón del Ayuntamiento, Manresa siempre irá en mi corazón. Es gratificante, gusta y se lo agradezco a todos"