Casimiro: "Rubén es otro Alberto"

Casimiro se refirió a varios nombres propios en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles entre el Unicaja y el Tofas Bursa. Hay jugadores que han subido su stock y otros que lo han bajado. Uno de los que están con la flecha para arriba es Rubén Guerrero, que con sus últimas actuaciones ha ganado peso en el equipo.

"Todos hablamos de Alberto. Rubén es otro Alberto. De actitud, de trabajo, de filosofía del esfuerzo, de estar entregado, de poner todo de su parte. Cuando nos lo quedamos fue porque nos iba a dar muchas cosas", elogiaba Casimiro al gigante marbellí, al tiempo que llamaba a ser cautos: "Debemos tener la cautela y la paciencia para saber proteger a un chico joven, en formación, que da sus primeros pasos como profesional. Las expectativas son muy buenos, ha tenido un rendimiento perfecto para el equipo en estos últimos partidos. Fue lo que le dije: 'Te has demostrado a ti mismo que puedes jugar a ese nivel, ahora es mantener una media alta en ese rendimiento'. Insisto, tenemos que protegerlo, tendrá subidas y bajadas en su rendimiento, pero confío en que será regular. Ahora es rendimiento cuando vuelva Elegar, será la pista la que diga. Rubén se ha hecho un sitio. Los de atrás tienen que remar, ahora Rubén está bien y hay que explotar esa confianza que se ha ganado".

Se refirió también Casimiro a otros nombres propios:

Josh Adams

"Tengo una comunicación muy abierta con él, es un chico increíble, de ética, trabajo y actitud. Sólo hay que ver sus imágenes en el banquillo apoyando en momentos en los que no está bien. Se merece todo el cariño que le podemos dar, no exento de exigencia para que dé lo mejor. Está haciendo mejor el trabajo defensivo, ha mejorado ahí, o en la ayuda al rebote. Su buena actitud en el banquillo cuando no está bien denota su compromiso. Hay que seguir dándole la confianza y el aliento necesarios. Los tiros que tomó el otro día eran buenos tiros, los meterá y será el Adams al que nos tiene acostumbrado. No costará mucho recuperar a Josh. Estamos más cerca de ver su mejor versión".

Waczynski

"Lleva dos-tres partidos mejor. En general, toda la temporada. El cambio de Adam es notorio, su mentalidad es mejor, de mirar adelante. Tiene mucha mejor mentalidad que el año pasado. No es que fuese mala su actitud, al contrario, sino que se veía afectado por su rol en el equipo. De actitud siempre fue bueno. Asume el rol que pueda tener. No ve tanto el pasado como problema sino una oportunidad en el futuro. Jugó poco contra el Movistar y después ha tenido dos muy buenos partidos".

Toupane

"Una formúla que usamos fue Toupane-Waczynski a principios de temporada. Tiré más por cómo estaban configurados ellos también de bajitos ante el Baskonia. Más minutos para Jaime y Alberto y estoy seguro de que Josh va a aportar. Pero tenemos también esa posibilidad, sin Darío, de dar minutos a Toupane y Waczynski".

Jaime

"Es fácil ver su rendimiento, a principios de temporada estaba peor. Se intentó en aquellas dos semanas que no hubo partidos por las ventanas hacer un tratamiento. Aquellas semanas largas le vinieron bien para entrenamiento, tratamiento y descanso. Desde aquellas ventanas FIBA tiene molestias, pero conviviendo con ellas, como el año pasado. ¿Las próximas ventanas? Para las que vienen queda mucho aún, ahora no me preocupo. Siempre me pongo en la piel del jugador. No echo cuentas, pero por sondeos son todos, casi todos, tienen convocatoria. Vamos a ir paso a paso. Son partidos de muchísima importancia ahora para pensar en eso".