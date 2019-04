Luis Casimiro tuvo una larga comparecencia tras el partido en el Martín Carpena. El técnico no rehuyó ninguna cuestión tras la victoria del Unicaja y celebró la reacción de su equipo en una circunstancia que no era muy propicia.

“Fue un partido que jugamos muy sólidos, tanto en defensa como en rebote. En ataque costó empezar, era difícil ponernos en escena. El equipo se sobrepuso a ese inicio titubeante, sobre todo en la parte ofensiva. Fue un trabajo sólido contra un muy buen equipo. Pudimos romper el partido contra un Burgos que se engancha bien y está muy fino porque en casa gana bien. Los jugadores hicieron un trabajo muy sólido”, decía Casimiro, que destacó “la solidez en la defensa, ellos estaban jugando bien y anotando, en ese momento robamos algún balón y estuvimos acertados para castigar con canastas fáciles y triples en transición. Cogimos la diferencia y estuvimos más tranquilos para hacer un trabajo eficaz”.

“El público puede expresarse como quiera y deba, el público es soberano”, respondía Casimiro por los pitos al inicio: “Nos costó entrar en el partido por ciertos nervios, sobre todo en ataque. Luego apoyó, el equipo siempre tiene que darle combustible a la afición, somos los primeros que debemos alimentarlo con el trabajo. Cuando no lo hacemos entiendo que nos aprieten. Cuando es por exigencia, bienvenido sea”.

“Evidentemente perder como pierdes el último partido no gusta a nadie”, contextualizaba el técnico manchego: “Cierto es que el equipo hasta ahora no perdió tres veces seguidas, siempre nos levantamos a la tercera. Son semanas difíciles como las anteriores que tuvimos. Duras porque lo vivido en Valencia no es de agrado. Tenemos que reconocer lo mal que lo hicimos, pero tenemos que poner el trabajo y la actitud necesaria para ser nosotros mismos y volver a hacer las cosas bien. Espero centrarme en el trabajo de mañana, llegamos a un extremo donde no nos preocupa el futuro, sólo el presente. Tenemos que intentar vivirlo de la mejor forma posible en el sentido de esfuerzo y trabajo. Tenemos una asignatura por delante que es intentar trabajar mañana [por hoy] bien y pasado. Luego volver a competir en la pista de Estudiantes, que está muy tensionado y se está jugando mucho. Esa es la única vía para pensar más cosas, no se puede decir nada más. Nos hemos descolgado de esa cuarta plaza, somos conscientes. Por tanto, no podemos hablar de objetivos en el sentido de ser ambiciosos en el trabajo diario, eso no quiere decir que no debemos ser ambiciosos. Lo conseguiremos o no. El mayor objetivo es ser ambiciosos y ser sólidos para competir en cualquier sitio”.

“Siempre, fue positiva porque fueron realidades y desde que llegamos de Valencia todo el mundo nos dio la realidad de la situación, sin dramatizar nada. Tanto Carlos Jiménez con los jugadores y el presidente conmigo hablamos para no volver a dar la imagen que dimos en Valencia”, respondía Casimiro por la reunión que hubo de Carlos Jiménez con la plantilla al regresar desde Valencia tras la mala imagen mostrada: “Los escenarios de la comunicación en psicología son básicos porque no todo el mundo da los mensajes de la misma manera. Eso puede servir para trabajar el aspecto mental que tenía que trabajar este equipo. Eres consciente de muchas cosas, pero según quién sea tu interlocutor lo puedes percibir de una manera y otra”.

“No hay diagnóstico. No quiero hablar mucho más de atrás. Contesté a bastante cosas del pasado y de la situación que vivimos. Nos podemos congratular de volver al camino de la victoria”, respondía Casimiro cuando se le insistía en esa debacle de Valencia: “Para este partido hicimos un trabajo sólido, ahora hay que demostrarlo el próximo día. Prefiero estar cerca de las personas que hacen, las que dicen se lo lleva el viento. Tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos a intentarlo”.