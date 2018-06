Las primeras pistas de Casimiro sobre la plantilla

En su presentación como entrenador del Unicaja, aunque remitió con frecuencia al director deportivo (Carlos Jiménez) Luis Casimiro ofreció algunas pistas de por dónde se mueven las prioridades del equipo ahora mismo en la confección de la plantilla.

"Un base y dos interiores porque Brooks se va. Hay que tomar decisiones con Salin y Waczynski antes del 30 de junio. En función de esto apuntaremos hacia un lado y otro, pero hace falta un base y rematar el juego interior", señalaba Luis Casimiro sobre las prioridades del Unicaja: "Hay que ver el mercado y posibilidades. A veces ves algunos jugadores con más conocimiento. He trabajado con Alberto, Suárez y Sasu Salin. Depende de lo que ofrezca el mercado. Si hay jugadores que puedan ser válidos. No he pedido ningún técnico ni ningún jugador. Pero no quita que el mercado nos dé posibilidades".

Sobre la estructura de plantilla, Casimiro dijo que "está abierta ahora mismo para que puedan ser 11+1 o 12+1, entre 12 y 13 será la configuración. Depende un poco del mercado y sobre todo de la confección de nuestras prioridades. Conforme vayamos cubriendo veremos hasta dónde necesitamos. Vamos a trabajar en esa línea, primero las prioridades y después la cantidad de jugadores", señaló Casimiro, que dijo que "Los Guindos es muy importante. Cuando llegué la anterior vez me demostraron Pepe Pozas y Alberto Díaz, más otros jugadores como Kuzmic, que estaba ahí también, que había gente importante en la cantera. Para el club es muy importante Los Guindos. Si soy entrenador de este club sé que es importante. Estamos jugando para un nivel en que se requiere una capacitación. Este canto está bien, pero se necesita la capacidad para el nivel de este club. Si hay calidad no habrá problemas para mirar a Los Guindos. Los objetivos son altos y los tenemos".

Sobre el futuro de los jóvenes (Viny, Romaric, Soluade, Rosa...), Carlos Jiménez dijo que "hay otras decisiones prioritarias. Estamos pensando en un equilibrio entre lo mejor para ellos y para la próxima temporada. No hay una determinación clara con ellos".

Mientras, Eduardo García dijo que "vamos a tener que acometer los fichajes que podamos acometer en la medida que el tiempo nos permite. En algunos casos tenemos hasta el día 30 para tomar decisiones. Agotaremos esa fecha seguramente. Y en el resto de fichajes ya estamos trabajando. En función del mercado está todo, ahora está en un momento alto. Hay algunos momento en que se rebaja, pero ahora está alto. Después se pone bajo cuando las opciones se acaban. Tenemos que actuar en función de cómo se comporte el mercado. Si podemos lo antes de posible. No nos ponemos fechas".