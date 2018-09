Casimiro: "En Guadalajara jugamos peor de lo que estamos entrenando"

Vive Luis Casimiro su segunda etapa en Málaga. Existía la percepción en ambas partes de que algún día retomarían lo iniciado, su labor entonces fue clave en el devenir europeo del club de Los Guindos, que ahora restablecen. Destila ilusión con su nuevo proyecto. "Me surgió una oferta del Unicaja y no lo dudé", comentaba el manchego en una entrevista en La Tribuna de Ciudad Real, mientras profundizaba en su salida de las islas: "En Gran Canaria hemos completado dos magníficas temporadas, ganando, por ejemplo, la Supercopa y clasificándonos para la Euroliga, siendo semifinalistas de la Liga. Pensaba que ya sólo se podía empeorar y en este mundo tan profesional sólo eres recordado por lo último que has hecho".

Dos semanas al frente del equipo lleva el técnico. "Yo ya conocía la casa. Es un club de altísimo nivel tanto por jugadores, organización, afición, estructura... Llevamos 15 días de entrenamientos agotadores y hemos perdido los dos amistosos ante Estudiantes y Burgos. Estoy contento con la actitud de los jugadores, pero es cierto que hemos jugado peor de lo que estamos entrenando. De todas formas, aún queda tiempo para iniciar la liga", reconocía el entrenador, que tiene claro que equipo desea ver en poco tiempo: "Si las lesiones nos respetan hasta ese día, quiero ver un equipo constante y con continuidad en los distintos aspectos del juego".

Están cristalinos los objetivos del Unicaja en esta ambiciosa temporada. No lo esconde Casimiro. "El objetivo es tener una exigencia máxima. Estoy en un gran club, con un magnífico equipo y la exigencia debe ser máxima. Queremos volver a la Euroliga y para eso hay que quedar entre los cuatro primeros de la ACB, dejando atrás a algún equipo que este año juegue esa competición continental, o bien, otra forma de llegar es ganando la Eurocup, donde el equipo ya venció en la campaña 2016-17", explicaba.

Casimiro es de los técnicos más longevos de la Liga Endesa, con más de 20 años en sus banquillos. "Vivo tan apasionadamente el día a día que no me paro ni a pensarlo. Es verdad que han pasado ya 28 años desde que me fui de Puertollano para vivir del baloncesto. Para conseguirlo debes tener una alta dedicación, entregarte al cien por cien. Es un lujo poder vivir de esto, pero la exigencia es máxima y te implica estar a la última en todo tipo de conocimientos", cerraba el entrenador. Este viernes volverá a su Puertollano con su nueva ilusión, el Unicaja, para disputar un torneo que lleva su nombre.