Casimiro: "Hemos estado discontinuos"

El Unicaja se estrenó con un importante triunfo ante el Iberostar Tenerife en la vuelta a la competición en esta particular fase final de la ACB que se disputa en Valencia como consecuencia del COVID-19. El técnico cajista, Luis Casimiro, valoró el partido: "Ante todo destacar la actitud del equipo, veníamos trabajando bien en los entrenamientos, pero sin jugar ningún amistoso no sabíamos cómo iba a ser. La buena actitud nos ha permitido hacer un muy buen primer tiempo. En el segundo ya no tuvimos tanto ritmo de ataque, por sus defensas alternativas, pararon el partido. En el tercer cuarto hicimos un extraordinario trabajo defensivo y desde ahí ha sido más sencillo obtener la victoria”.

“Hemos estado discontinuos. En el segundo tiempo no tuvimos el mismo ritmo pero es mérito del Tenerife, ha variado defensas, nos ha hecho pensar más, nos ha confundido alguna vez... Defensivamente el equipo ha trabajado, cada jugador ha hecho un trabajo altruista. No he visto egoísmo por ningún sitio y ese es el camino”, continuó el técnico.

El triunfo fue coral, una cuestión a destacar puesto que esta pequeña competición para decidir al campeón será muy exigente en lo físico y lo mental: "Nuestra filosofía de juego es que jueguen 10 o 12 del roster. Normalmente diez minutos como poco. Varios jugadores cansados han sido honestos y han pedido cambios. Hay que dosificar los esfuerzos, es importante para que vayamos llegando a competir frescos, que será cada dos días”.

En la primera mitad el Unicaja apenas cometió errores. Casimiro lo diseccionó: "Estuvimos seleccionando buenos tiros y tuvimos acierto en la primera parte. En la segunda también seleccionamos los tiros pero no con tanto acierto. No me fijo tanto en el porcentaje como en el trabajo realizado para conseguir esos tiros. En cuanto al tema de controlar las pérdidas tenemos a Gal y Alberto, controlan mucho el ritmo de partido y saben cuándo correr o no. Si reducimos al mínimo la pérdida de balones, eso ayuda. Cuanto menos nos equivoquemos, mucho mejor. Creo que ha sido algo excepcional. Sí hemos tenido alguna más grosera cuando ellos se pusieron a presionar con la zona. Tenemos control suficiente para no dar ventajas al rival cuando tenemos el balón”.

El siguiente partido será ante el Barcelona, un rival de mucha entidad. “Ganar siempre es importante y empezar una competición así hace que te vayas al hotel con buenas sensaciones para el segundo partido. Pero no significa que nos quitemos la presión. Hay que tener la responsabilidad para seguir trabajando igual y la ambición para no presionarnos en exceso pero saber que depende de nuestro trabajo. Poder ganar los partidos depende de uno mismo”, desarrolló Casimiro.