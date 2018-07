Casimiro, ambicioso ante el Campus Unicaja: "Podemos ganarlo todo"

Luis Casimiro visitó esta mañana a los alrededor de 200 niños y niñas participantes en el Campus de la Fundación Unicaja que se celebra este mes en el que es su primer acto público después de ser presentado como técnico. Allí lanzó un mensaje ambicioso, alimentado por la energía de los participantes, durante el turno de preguntas. "Podemos ganarlo todo", llegó a asegurar el nuevo entrenador cajista tras ser cuestionado por la Eurocup, aunque fue el remache a un discurso más medido de "mejorar todo lo posible en el día a día".

El manchego compartió un rato de autógrafos y fotografías. Posó junto a Paco Alonso, consejero del club, en una gran foto de familia sobre las canchas de la Universidad Laboral antes de atender a los medios. Ahí matizó sus palabras: "Me he venido arriba y he dicho que tenemos potencial para ganar todo. Hay ilusión y es lo que hay que transmitir a los chavales. Hay que transmitir la ilusión, la ambición por hacer las cosas bien y en eso vamos a a estar, pero lo primero para poder aspirar a todo eso es confeccionar un buen equipo y en eso estamos".

Habló Casimiro sobre la situación del mercado, donde el Unicaja por lo pronto ya ha resuelto varias salidas que se daban por hechas como las de Jeff Brooks y Nedovic, ambos rumbo a Milán. Por lo demás, se mantiene positivo: "Va bien, hay que tener paciencia, hay que estar trabajando, moviendo los temas por donde queremos ir, pero hay que ser conscientes de la dificultad del mercado que hay ahora mismo. La Summer League empieza en estos días, todos los jugadores esperan opciones, el mercado NBA está en efervescencia total, después irán equipos de Euroliga y tendremos que esperar nuestro momento. Pero sin perder el tiempo, hay que atacar aquello por lo que estamos convencidos, pero tiene su dificultad".