Casimiro, autocrítico

Luis Casimiro compareció en rueda de prensa tras la derrota ante el Baskonia con la firme intención de hacer autocrítica. El técnico cajista no rehuyó de destacar los errores de su equipo, también de los aciertos del cuadro vasco, algo digno de alabar cuando el rival fue tan superior. “Desde el primer momento ellos han estado muy bien en defensa. Nos ha costado encontrar nuestro estilo, sacar tiros cómodos y puntos fáciles como solemos hacer. Han estado muy bien en defensa y ataque. También han sabido respetar los espacios y tener tiros cómodos con gran acierto en el triple”, fue la primera valoración de Casimiro. Además, el preparador manchego confesó: “Hemos ido por detrás siempre, aunque por momentos pudimos acercarnos. Seguro que hay deméritos nuestros, pero toca valorar el trabajo de ellos e hicieron un gran partido”.

La derrota no cambia nada

La derrota ante el cuadro dirigido por Velimir Perasovic, no cambia la impresión que tiene Casimiro del trabajo de sus jugadores. “Es un grupo que nos ha dado muchas alegrías. Hasta el día de hoy el grupo nos llevaba a disputar la tercer plaza a Baskonia y hay que dar un voto de confianza. Ahora toca intentar mejorar y retomar el camino que llevábamos, esperar que esto no vuelva a suceder. Seguro que es el primer partido en el que no hemos competido”, destacó. “Vamos a intentar que no se hundan, a todos les puede pasar un accidente con mucho en juego y no te salga nada. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, analizarlo y extraer conclusiones. El próximo partido toca estar al máximo nivel mental y de baloncesto”, prosiguió explicando el técnico del Unicaja. Además, restó importancia a los mensajes que lleguen desde fuera: “Cuando las cosas son todo elogios hay que intentar que no debiliten y cuando van mal que tampoco nos afecte”.

Posibilidad de fichar

Luis Casimiro fue cuestionado sobre las pocas faltas que cometieron los suyos. “Jugaron bien los pases y llegábamos tarde. Somos un equipo que no hace muchas faltas, ellos tampoco suelen hacerles. Si dijese que hemos estado al nivel de intensidad y energía que me gusta estaría mintiendo, quizás por esa razón no hacíamos falta porque llegábamos tarde a la disputa”, confesó. También saltó a la palestra la posibilidad de fichar ante la lesión de Carlos Suárez, aunque el técnico cajista no se mostró partidario de ello: “Seguimos en la misma línea y tenemos jugadores que pueden jugar ahí. No pensamos cambiar nada, ni la buena química. Hay jugadores que se sienten importantes para sacar esto adelante”.

Seguir trabajando

El Unicaja cosechó su primera derrota liguera y dio por primera vez la sensación de ser inferior al rival. Casimiro no considera que el partido ante el Baskonia sea un baño de realidad. “Creo que el mismo grupo que hoy no estaba al nivel que queríamos es el que esta haciendo una temporada muy buena. Toca ser humildes, exigentes y volver empezar desde el próximo partido a recuperar todo el crédito que teníamos hasta ahora. Tenemos que retomar el camino del trabajo y jugar como queríamos”, sentenció. Por último, lanzó un deseo de Navidad para su plantilla: “Siempre pido que nos respete la salud a todo el mundo y al equipo para que no tengamos contra tiempos. Si estamos sanos, somos un equipo que merecemos la pena”.