Casimiro celebra la evolución del equipo

Luis Casimiro es cauto en sus comparecencias pero detecta que la evolución del equipo se asemeja a los mejores escenarios que se imaginaba. Queda camino por recorrer, pero está satisfecho con cómo marcha el proceso de construcción de su Unicaja. Una derrota como la de Madrid no resta, al contrario. Pero también admite que no hay demasiado margen de error en la Eurocup tras perder en Vilnius y que toca sacar adelante la visita alemana para no verse en complicaciones.

"Estamos muy motivados por jugar en el Carpena siempre, pero me gustaría que tuviéramos personalidad sea donde sea, juguemos donde juguemos y contra quien juguemos Sí es verdad que el factor Carpena te da energía. Hay que empezar aquí y retomar el camino de la victoria en la Eurocup", decía Casimiro en la víspera del duelo. Recalca habitualmente que no quiere dos caras distintas del equipo según juegue en casa o lejos de Málaga.

Sobre las cualidades del equipo de Frankfurt, Casimiro señaló que "es un rival incómodo, por aquello de que es un equipo que se puede hacer pequeño, sus cinco no son tan físicos y tan grandes como los nuestros. Tienen rango de tiro de tres puntos y defensivamente nos van a complicar la vida. Vamos a tener a Lessort, Shermadini o Viny, si juega, persiguiendo a jugadores que pueden tirar abiertos. Esto nos hace tener un hándicap. Siempre que pueden corren, son rápidos, tienen bases físicos y han ganado a Fiat Turín, que es un equipo muy bueno". A la inversa, Gordon Herbert, técnico rival, destacaba el poderío interior del equipo malagueño.

El técnico manchego, por último, dio valor al rendimiento del Unicaja en el vaivén de partidos que ha tocado en el arranque competitivo. "Llevamos 10 días sólo y por el ritmo de encuentros parece que llevamos un mes. Ha sido vertiginoso en el sentido de que desde el Media Day el equipo no ha parado de entrenamientos, viajes y partidos. Tenemos mucha carga de eso y poca de correcciones y entrenamientos para progresar. El equipo evoluciona muy bien para el ritmo que llevamos. Competimos siempre, ganamos algunos partidos, aun por momentos no estando tan bien. Nos falta continuidad aún", sentenció el entrenador cajista.