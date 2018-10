Casimiro, encantado con el show triplista

Victoria en el estreno liguero ante el Valencia, eurotropiezo en Vilnius y regreso al camino correcto en Fuenlabrada. Ahí está el resumen rápido del inicio del Unicaja a nivel de resultados. Luego está el análisis más pausado de Luis Casimiro, que sabe exactamente dónde está lo bueno y lo malo de su equipo. No se deja llevar por el brillo del triunfo y saca punta a todo. "Fue un partido complicado, como sabemos que es en esta cancha, resultó difícil. Creo que la clave estuvo en el tercer cuarto, donde dominamos el rebote, que no lo habíamos hecho hasta ese momento. Creo que cogimos ocho rebotes ofensivos en el tercer cuarto, hicimos mejor defensa, sin dar segundas opciones. Y luego la otra clave está en el acierto desde la línea de tres puntos, haciendo un 55% habiendo tirado 33 triples es la clave. Nos da muchas posesiones extras que debe consumir el equipo contrario", aseguró el entrenador el Unicaja.

Con este nuevo soplo de aire fresco en forma de victoria, se puede encarar de otra manera la próxima cita, también en Madrid, pero contra el Real. "La victoria nos viene genial. Tenemos la mentalidad de pensar en el siguiente partido, en la siguiente acción de partido, el no acordarnos mucho de atrás. Entonces ahora mismo estamos contentos y satisfechos del trabajo que hizo el equipo, porque ganar en esta cancha es muy complicado y lo hicimos. Y aparte de ganar, nos sirve para aprender mucho", reconoció un Casimiro al que se cuestionó por la dependencia del juego exterior: "Venimos jugando así, el otro día hicimos muy buen porcentaje de tiro de tres ante Valencia, es una de nuestras armas. No estoy nada preocupado por eso, al contrario, estoy muy contento porque creo que tenemos equilibrio, al final tanto Shermadini como Lessort suman puntos, que son interiores, Mathias hace 12 puntos, Gio casi 10, hablamos de casi 20 puntos ahí, no me preocupo, estoy muy satisfecho de nuestra amenaza exterior".

Y para cerrar su comparecencia ante los medios en Fuenlabrada, palabras para Jaime Fernández. "Estuvo muy brillante en el tiro de tres. Creo que Fuenlabrada hizo ese planteamiento de no dejarle penetrar, concederle el tiro de tres, y él lo vio. El primero lo falló, pero tuvo la personalidad de seguir tomando tiros que le permitían y estuvo muy acertado. Sobre todo destacaría la personalidad que tuvo para seguir jugando en la concesión que le daba el equipo contrario", concluyó el entrenador del cuadro malagueño.